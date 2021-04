Wall Street-guru til E24: Går i graven med mange hemmeligheter

NEW YORK (E24): Han er trolig den mest fotograferte mannen på Wall Street, og har jobbet i verdens pengesentrum under syv presidenter. Han har aldri eid en eneste aksje, trodde han fant sin store kjærlighet i Norge og har sin avdøde brors urne stående på en kommode i stuen.

EINSTEIN: Peter Tuchman (62) blir kalt Einstein of Wall Street. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

– Jeg er ikke den typiske truende Wall Street-fyren, sier Peter Tuchman (62) og viser E24 rundt i sin klassiske Manhattan-leilighet på Upper West Side.

Tuchman er en av Wall Streets mest kjente, energiske og fotograferte menn.

Med kallenavnet «Einstein of Wall Street», brukes han som ekspertkilde og illustrasjon når børsnyheter formidles av aviser verden over.

HJEMMEBANE: Dette område på Manhattan i New York er Tuchmans andre hjem. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

– Det er en rolle jeg er veldig komfortabel med, og som jeg liker godt. Det passer personligheten min, sier han og flirer litt bak munnbindet.

Leiligheten, hvor han bor sammen med kona Lise Zumwalt Tuchman – som han har vært gift med i 29 år – og datteren Lucy Tuchman, er fylt til randen med gjenstander av det som gjennom flere år som megler på New York-børsen har blitt hans varemerke:

Mannen med det uttrykksfulle ansiktet, hvite hår og sprudlende personlighet som ligner på Einstein.

Små leker og figurer av ham står på hyllene rundt i leiligheten. Og bilder av ham «som Einstein» henger på veggene.

VAREMERKE: I hele leiligheten finnes det små figurer og bilder av det som har blitt hans varemerke. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Inngangsbilletten til New York-børsen fikk Tuchman av sin fars venner på midten av 80-tallet.

– Jeg ble kastet ut i det, og fikk ingen opplæring. Den gangen var det vanlig at fedre jobbet sammen med sønnene sine, og den eneste mulighet for å komme inn var om man kjente noen.

– Er det fortsatt sånn?

– Ja, man trenger fortsatt kontakter for å komme seg inn døren, sier han og forteller at han og sønnen Benjamin jobber på gulvet sammen som et av de siste far og sønn-samarbeidene.

FAR OG SØNN: Peter Tuchman med sønnen Benjamin som nå også jobber på NYSE. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Elsker Norge

Det var ikke gitt at han skulle ende opp med å jobbe i verdens største pengebinge, hvor han begynte som læregutt på bunnen av hierarkiet.

Tidligere hadde han drevet en platebutikk på Manhattan, og i ett år jobbet ham for det norske oljeselskapet Saga Petrolium som datatekniker, hvor han var stasjonert i Benin i Vest-Afrika sammen med sin gode og nære venn fra Norge, Bengt Gunnarsson.

– Norge har en spesiell plass i hjertet mitt.

Da han var yngre forelsket han seg i en norsk jente fra Stavanger. Han var sikker på at jenta var den rette, men forholdet ebbet ut og i stedet for giftermål, knyttet han et nært og godt vennskap til Stavanger-jentas ekskjæreste – Bengt Gunnarsson.

Et vennskap som har tålt tidens tann, til tross for at Tuchman mener det er åpenbare kulturforskjeller mellom norsk og amerikansk arbeidsliv:

– Jeg er en østeuropeisk jøde fra New York – og emosjonelt er jeg veldig ulik dere nordmenn. Dere er jo litt stive og ingen store klemmere – og på 80-tallet var dere rett og slett veldig «up tight», sier han og ler.

– Men Norge er det vakreste landet i verden og jeg har vært så heldig å få møte så mange flotte nordmenn.

Når E24 ringer Gunnarsson for å høre hvordan han vil beskrive sin gode venn, har han bare fine ord å si:

– Han gjør alt for sine venner, og familien betyr alt for ham. Han er virkelig en god venn, og min aller beste kamerat.

NÆR RELASJON: Tuchman sammen med sin gode venn Bengt Gunnarsson. Vis mer byoutline Privat

Har aldri eid aksjer

Tilbake i leiligheten på Manhattan har Tuchman satt seg til rette ved stuebordet. Han river av en papirlapp fra en blokk som han litt rastløs begynner og brette sammen.

– Det går rykter om at du selv aldri har eid aksjer. Stemmer det?

– Det stemmer. Jeg trader andres penger. Mange tenker at det ikke er en interessekonflikt, men jeg mener det er det. Hvis jeg hadde bekymret meg over hvor mange penger jeg tjente, så ville jeg vært mindre opptatt av hvordan det gikk med kundenes penger.

– Tenker du at du har gått glipp av muligheter til å tjene store pengesummer?

– Det har jeg helt sikkert. Men jeg regulert, og kan ikke være involvert i aksjer som kundene mine er involvert i. Jeg ga meg selv et løfte om at jeg ikke skulle gjøre det. Jeg ville at barna mine skulle komme seg gjennom utdannelsen uten studentlån, og det fikk jeg til.

Se billedgalleri: Tuchmans mange uttrykk:

På spørsmål om hvordan det var på gulvet da han begynte, svarer han umiddelbart:

– Åh. Jeg savner den tiden. Vi skrek fra bjellen ringte på morgenen til den ringte igjen på ettermiddagen.

– Det var ingen datamaskiner. Det var akkurat sånn man har sett på film.

Han finner frem notatblokken han nettopp har revet av en papirlapp fra, for illustrere hvordan de kjøpte og solgte aksjer på gamlemåten.

Da teknologien kom ble det etter hvert mindre behov for folk. Tuchman forteller at de gikk fra å være 1600 meglere og 5000 i støtteapparatet på gulvet til enhver tid.

Før corona var det rundt 600–800.

Etter corona er det bare litt over 50 som har lov til å oppholde seg der, forteller han.

– Men det føles fortsatt som om en kjærlighetsaffære hver gang jeg går ut på gulvet.

GAMLEMÅTEN: Tuchman viser hvordan man solgte og kjøpte aksjer. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Verden i krise

Tuchmans telefon ringer. Det er legen hans.

– Ja, jeg har fortsatt veldig vondt, sier han i telefonen.

Siden han fikk corona i mars for ett år siden, og etter en nakkeoperasjon i fjor høst, har han slitt med store smerter.

– Jeg hadde et team av leger som tok vare på meg. Men jeg holdt nesten på å dø. Jeg visste det ikke da, men det var dager da kona og barna mine snakket med legene om jeg kom til å klare meg – og de svarte at de ikke visste.

HISTORIE: Veggene i Manhattan-leiligheten hans er dekorert med avisoppslag. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

E24 møter Tuchman 23. mars 2021.

For ett år siden, på samme dag, måtte New York-børsen stenge som følge av pandemien.

Siden Tuchman startet som aksjemegler for 36 år siden har markedet sett kraftige opp- og nedturer. Han trekker frem både krakket i 1987 og finanskrisen i 2008. Likevel mener han at ingenting kan sammenlignes med det som har skjedd under pandemien.

LEVD LIV: Leiligheten til Tuchman er også dekorert med gjenstander fra hans tid i Vest-Afrika. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

– Det var et «klusterfuck», sier han og tar en liten pause.

– Det er ikke et eneste menneske på jorden som ikke er påvirket. Vi så plutselig at hundretusener mistet livet. Selskaper ble tvunget til å stenge. Hele byer stengte ned. Ingen gikk på kino, konserter eller satte seg på et fly.

Han beskriver en stemning på gulvet ulikt noe han har opplevd tidligere.

– Vi så på hverandre, og jeg kunne se at de ikke bare tenkte på sin egen økonomiske situasjon – som for øvrig jeg ga blaffen i fordi jeg ikke eier aksjer – men du kunne også se at de var bekymret for sine nærmeste.

– Penger er en ting, men dette handlet om liv og død.

ISOLASJON: Da han hadde corona var han nødt til å isolere seg i Manhattan-leiligheten mens resten av familien flyttet ut Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Han er egentlig ikke komfortabel med å snakke om politikk, innrømmer han.

Likevel følger han fort opp med:

– Men jeg har ikke noe problem med å kaste ham under bussen, sier han spøkefullt med en tydelig henvisning til USAs tidligere president Donald Trump.

– Man kan være konservativ, og ønske at folk skal ha rett til å bære våpen – men når man lever i en virkelighet hvor «hvit overmakt» er sett på som greit, og når man forteller en løgn til 74 millioner mennesker at man har vunnet et valg som man har tapt, da har vi et problem.

MÅ DRAS UT: Han virkelig elsker jobben sin, og kan ikke se for seg å gjøre noe annet i nærmeste fremtid. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

– Har du kolleger som liker Trump?

– Ja, alle.

– Hvordan ser de på deg?

– Som en gal, liberal jøde.

– Men jeg prøver å ikke snakke så mye om det, men det har lekket ut det siste året, fordi situasjonen ble så ille. Jeg vil si at det er fire av oss på gulvet som er demokrater, mens resten er radikale Trump-ere.

TUSENÅRSSKIFTE: Tuchman har jobbet på gulvet siden 1985. Her er han avbildet tilbake i 2000. Vis mer byoutline RICHARD DREW / AP

Rastløs

Tuchman reiser seg opp fra stuebordet.

Dette er det lengste han har sittet stille på flere dager, sier han.

Han liker å holde seg aktiv. Til tross for smertene fyller han dagene med jobb og nye prosjekter.

– Der ligger broren min, sier han plutselig og peker på en liten pappeske som står på en kommode i stuen.

– Ja, der ja. Det er urnen til broren min, sier han og ler igjen.

Begge foreldrene hans overlevde Holocaust og emigrerte til USA i 1949. Faren jobbet som lege på Manhattan, og broren Jeffrey Tuchman var en kjent Emmy-vinnende dokumentarfilmskaper og en av ekteparets Clintons venner etter han lagde «The Man From Hope», – filmen som introduserte Bill Clinton for amerikanske velgere i 1992.

BROR: Tuchman har brorens urne stående på en kommode i stuen. Vis mer byoutline Camilla S. Bergland / E24

Hemmeligheter

Ute av leiligheten og på vei ned til Wall Street hiver Tuchman seg på hornet i det han passerer en bil.

– Jeg hadde normalt kjørt på det lyset, sier han.

– Gjennom årenes løp på Wall Street, har du vært vitne til tvilsomme ting?

– Vi gjør ikke tvilsomme ting.

– Det skjer «oppe», sier han før han følger opp:

– Du mener innsidehandler og alt det tullballet, spør han og blir mer litt mer alvorlig.

– Ja.

– Nei, vi er ikke en del av det.

– Er det annerledes nå enn hvordan det var?

– Hvis man ser på WallStreetbets og det Reddit-gutta nå gjør, det er ikke bare tvilsomt det er «funky». Det er noe tull.

MANGE UTTRYKK: Tuchman liker ikke å legge lokk på de ulike følelsene som kan komme frem når han jobber. Vis mer byoutline Richard Drew/AP

– Så hvis du hadde dødd i morgen, hadde du gått i graven med mange hemmeligheter?

– Ja. Mange.

– Hva slags hemmeligheter?

– Hadde jeg sagt det hadde det ikke vært hemmeligheter. Men alle typer hemmeligheter.

Tuchman ler godt.

– Du vil ikke dele?

– Nei, sier han og ler igjen.

– Mange ser kanskje på Wall Street som et mystisk sted. Skjønner du hvorfor folk gjør det?

– Ja, og det prøver jeg å bryte. Jeg er ingen typisk «Wall Street-er». Det er viktig å huske på at det er forskjell på gulvet på børsen, og Wall Street. På Wall Street er det oppe, og nede. Man har traderne på gulvet som etter min mening har integritet. Oppe er det noen bra og noen dårlige, det vil alltid være et råttent eple i enhver kurv.

– Traderne er ikke de som står oppe og tar beslutninger og ringer, vi er de som er midt i det. Tillit og integritet er det aller viktigste for oss.

SKILLER SEG UT: Tuchman er ikke så opptatt av at han må «passe inn». Vis mer byoutline Camilla S. Bergland

På hjemmebane

Utenfor parkeringshuset, vell nede i Financial District på Manhattan, hilser han på alle han møter.

Det er tydelig at Tuchman er på hjemmebane. Utenfor Børsen kommer sønnen hans ut av bygget for å hilse på.

–Jeg vil at alle skal ha tilgang til å kjøpe aksjer, men kunnskapsnivået må økes, sier han.

– En venn og jeg har nettopp lansert et digitalt kurs som skal lære folk om trading. Kurset heter «Wall Street Global Trading Academy», og skal hjelpe folk til å få kunnskap nok til å gjøre riktige valg på aksjemarkedet, sier han på spørsmål om hvordan han ser for seg at de neste årene kommer til å bli.

Men han har likevel ingen planer om å gi seg med det første:

– De blir nødt til å bære meg ut derfra. Jeg kommer til å være den siste personen som forlater bygget.

– Når man har funnet hva man elsker å gjøre, så føler man heller aldri at man jobber.

