EU varsler rettslige skritt mot Storbritannia

Spenningen mellom EU og Storbritannia er skyhøy bare tre måneder før overgangsavtalen etter brexit går ut. Pundet svekker seg kraftig mot den norske kronen.

Publisert: Oppdatert: 1. oktober 2020 11:58 , Publisert: 1. oktober 2020 11:14

EU varslet torsdag Storbritannia om at det kan bli aktuelt å ta juridiske grep etter at unionen mener landet har brutt utmeldingsavtalen med unionen.

Det skjer etter at det britiske Underhuset tidligere denne uken vedtok en lov som åpner for at den britiske regjeringen selv kan avgjøre noen spørsmål om handelen mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

«Den britiske regjeringen har unnlatt å trekke tilbake de omstridte delene av lovforslaget, til tross for forespørsler fra EU,» skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

På bakgrunn av dette mener EU at Storbritannia har brutt sine forpliktelser i avtalen om å handle i «god tro». EU-kommisjonen mener også at britene har startet en prosess som vil føre til at gjennomføringen av avtalen blir hindret dersom lovforslaget blir vedtatt.

Kan ende i EU-domstolen

Den britiske regjeringen har tidligere uttalt at den omstridte delen av loven kun er et sikkerhetsnett i tilfelle EU tolker utmeldingsavtalen på en «ekstremt og urimelig» måte, ifølge NTB.

Skrittet EU nå tar viser at spenningen mellom partene er høy samtidig som forhandlingene om en handelsavtale er i en kritisk fase, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyrået understreker at det sendes flere slike brev hver måned til EU-land, og at det nå følger en brevveksling mellom landene før kommisjonen potensielt kan ta saken til EU-domstolen.

Storbritannia har én måned på å besvare brevet fra EU-kommisjonen. Etter å ha tatt disse til etterretning vil EU kunne ta videre skritt.

Britiske myndigheter vil besvare henvendelsen «etter hvert», sier en talsperson for regjeringen til Sky News.

Pundet svekkes

Den norske kronen styrker seg brått mot britiske pund etter nyheten. Et pund koser nå 11,90 kroner, noe som er 14 øre billigere enn like før ryktene om brevet begynte å gå tidligere torsdag.

Sjef for valutatransaksjoner i Mizuho Bank, Neil Jones, forteller til Bloomberg at pundet kan falle videre fremover.

Mot euro svekker pundet seg med rundt 0,8 prosent, noe som fører til at et pund nå koster 1,09346 euro. Også mot amerikanske dollar er svekkelsen markant.