Olsen om Evergrande-krisen: – Vi følger godt med

Høy gjeld i det kinesiske eiendomsmarkedet «har lenge vært en kilde til uro i mange leire», ifølge sentralbanksjefen. Ved nyttår hadde Oljefondet over 400 milliarder på spill i kinesiske aksjer.

SATT OPP RENTEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen økte styringsrenten fra null til 0,25 prosent torsdag. Vis mer

Krisen i den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande har skapt bølger i markedene den siste tiden, med uro for konsekvensene i Kinas økonomi og eventuelle smitteeffekter i internasjonal økonomi.

– Vi følger godt med på situasjonen, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24 etter torsdagens rentebeslutning hvor Norges Bank satt opp renten.

– Vi opererer i markedene selv, både som sentralbank og som investor. Begge de to virksomhetsområdene følger veldig godt med på det som skjer, sier han.

Olsen er også leder for Norges Banks hovedstyre, som også har ansvaret for Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet.

Hadde over 400 mrd. i Kina-aksjer

Fondet er eksponert mot det kinesiske markedet. Ved nyttår hadde det investert 419 milliarder kroner i totalt 736 kinesiske aksjer.

Det inkluderte drøye 56 milliarder kroner i Alibaba, 50 milliarder i Tencent og 17 milliarder i Meituan. De kinesiske aksjene utgjorde ved nyttår 3,8 prosent av fondets investeringer.

Fondet har også hatt en liten post i Evergrande.

– Vi må danne oss en oppfatning og reagere når det får utslag som påvirker enten våre investeringsmuligheter eller som sentralbank, dersom det skulle få smitteeffekter utover det kinesiske markedet, sier Olsen.

Sliter med gigantgjeld

Som en liten, åpen økonomi blir Norge påvirket av det som skjer i den globale økonomien. I markedene har frykten vært at en Evergrande-konkurs vil smitte over til resten av økonomien og utløse en større krise.

Evergrande er Kinas nest største boligutbygger med en gjeld på over 2.600 milliarder kroner, som selskapet nå sliter med å håndtere.

Et spørsmål har vært hvordan kinesiske myndigheter vil håndtere selskapet, etter at de har strammet inn på gjeldsberget i eiendomssektoren det siste året.

Ifølge Danske Bank utgjør den kinesiske eiendomssektoren rundt 25 prosent av økonomien, medregnet tilknyttede næringer.

– Kan oppstå bobler

– Både vi og alle andre som følger Kina nøye har sett at det kan oppstå bobler i det kinesiske eiendomsmarkedet. Evergrande og andre eiendomsfirmaer har veldig høy belåning. Så det har lenge vært en kilde til uro i mange leire, som også vi følger godt med på, sier Olsen.

– Så har kinesiske myndigheter stor oppmerksomhet om dette, rimeligvis. Et mulig scenario er at de vil håndtere saken, slik at det ikke sprer seg. Men skulle det motsatte skje vil vi følge godt med på det, sier han.

Sentralbanksjefen sier at kinesisk økonomi samlet sett vil være påvirket av hendelsene.

– Men det har i noen tiår vært verdens sterkest fremvoksende økonomi. Det er veldig mye som tyder på at det – gjennom noen perioder med uro, ting som skal håndteres – så vil det fortsette.

– Fremmarsjen stopper ikke, sier Olsen.

Tror Kina vil gripe inn til slutt

Denne uken startet med børsuro verden over, på grunn av frykt for at Evergrande skulle gå over ende.

I dag har eiendomsselskapet betalingsfrist på renter og avdrag, og i går meldte de at de hadde inngått avtale på yuan-obligasjonene. Da kom det ingen meldinger om betalingen av dollar-obligasjonene som også har betalingsfrist i dag.

Kina har bedt lokale myndigheter om å forberede seg på «en mulig storm», ifølge Wall Street Journals kilder.

Danske Bank venter at «ting vil bli verre før det blir bedre».

– Vi tror imidlertid den kinesiske regjeringen til slutt vil gripe inn, ettersom alternativet kan være en finanskrise med svært alvorlige effekter på den kinesiske økonomien og det kinesiske folket, skriver sjeføkonom Frank Jullum i et notat.

– Regjeringen må finne en balanse mellom på den ene siden vise at uansvarlig oppførsel har en pris og redusere problemene med moral hazard i kredittmarkedet, og på den annen side ikke lar en finanskrise utspille seg, skriver han.