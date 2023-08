«Drake-forbannelsen»: Artisten har spilt for og tapt flere titalls millioner

Artisten har gjort seg bemerket med sine mange ekstravagante veddemål. Forrige helg tapte han over 3 millioner kroner da Jake Paul slo MMA-stjernen Nate Diaz i bokseringen. Det er langt fra første gang.

DYPE LOMMER: Artisten Drake går selv under kallenavnet «DeepPockets6» på nettstedet han vanligvis setter sine mange veddemål på.

Det har blitt et velkjent fenomen i den popkulturelle verden at om Drake bestemmer seg for å sette litt av sin enorme formue på at et lag eller en utøver skal vinne noe, slår det som regel tilbake på den Drake velger å sette pengene sine på.

Eksemplene på Drakes betting-tap begynner å bli så mange, at ordet «Drake-curse» eller «Drake-forbannelse» for lengst har blitt et anerkjent uttrykk.

Bare det å posere med rapperen på et bilde ble på et tidspunkt sett på som en forbannelse. Det gikk så langt at fotballklubben Roma postet denne meldingen på Twitter i 2019:

Enorme summer

Å få oversikt over alle veddemålene Drake har vært involvert i, virker tilnærmet umulig. Flere store nettaviser, som blant andre Marca, The Mirror, Daily Mail og Paper Magazine har alle omtalt millionveddemålene.

Men Drake har faktisk ikke bare hellet mot seg, selv om «forbannelsen» tilsier det. Det siste året har blant annet New York Post sett nærmere på Drakes veddemål i 2022. Der kommer det frem at han har vunnet opp mot 70 millioner norske kroner på idrettsveddemål. På samme tid har han tapt i overkant av 50 millioner kroner.

I tillegg tapte Drake 25 millioner dollar, som tilsvarer 260 millioner kroner, sammen med kompisen French Montana på rulett på kasino i mai i fjor. Alt dette ble gjort på streamingtjenesten Twitch og kan sees her.

Dette skjedde etter at Drake inngikk et samarbeid med kryptocasinoet Stake i 2021.

10 år med store veddemål

Allerede i 2013 ble begrepet «Drake-forbannelsen» etablert da kanadieren tapte drøye 600.000 kroner på college-basket. Det samme gjentok seg også med Miami Dolphins i NBA-sluttspillet året etter.

Ettersom karrieren har skutt fart, har også bettingvanene gjort det samme.

Da tidligere nevnte Jake Paul tapte mot Tommy Fury i bokseringen tidligere i år, tapte Drake over 4,4 millioner norske kroner. Men et av de største tapene 36-åringen har hatt på idrett hittil, kom da Argentina vant VM-finalen mot Frankrike i fotball i Qatar i desember.

Selv om artisten satte pengene sine, nærmere bestemt 1 million dollar, eller i overkant av 10 millioner norske kroner, på at Lionel Messi og Argentina skulle vinne, så var det i ordinær tid.

Da kampen til slutt gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse, var pengene allerede tapt. Hadde Drake vunnet veddemålet, ville han dratt inn vanvittige 2,7 millioner dollar, eller snaue 28 millioner kroner.

Ga Rolex-klokker i gave

Drake setter også ofte penger på MMA-kamper i UFC. Der har det blitt flere store tap, som da Justin Gaethje tapte for Charles Oliveira i fjor. Det kostet Drake nesten 430.000 dollar, eller 4,4 millioner kroner.

Litt bedre gikk det senere på året, da den britiske duoen Paddy Pimblett og Molly McCann sørget for at artisten kunne cashe inn 3 millioner dollar, i overkant av 30 millioner kroner.

Det var etter at Drake satte 1,9 millioner dollar på seier til de to.

McCann har i ettertid avslørt at Drake kjøpte en sjelden Rolex Daytona i helgull til henne som takk. Pimblett ble også belønnet med en rådyr Rolex-klokke. Det skriver britiske Daily Mail.

Drake avsluttet 2022 med å tape 2 millioner dollar da Israel Adesanya tapte for brasilianske Alex Pereira i oktogonen.

Artisten har også vært innom betting på fotball, som da han tapte 833.000 dollar på at Barcelona tapte for Real Madrid i El Clásico i fjor.

Barcelona spilte med Drake-uglen på drakten under kampen, ettersom Drake ble den første artisten som nådde 50 milliarder avspillinger på Spotify. Strømmetjenesten er hovedsponsoren av storklubben.