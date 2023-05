Biden og McCarthy enige om viktig gjeldsavtale i USA: – Et kompromiss

President Joe Biden og republikanerne i Representantenes hus har blitt enige om hovedlinjene i en avtale for å unngå gjeldskrise i USA. Nå må de overbevise en splittet Kongress.

ER BLITT ENIG MED BIDEN: Flertallsleder i Representanenes hus, republikanske Kevin McCarthy, forteller pressen om enigheten i kongressbygningen natt til søndag.

USAs president Joe Biden har de siste ukene vært i intense forhandlinger med republikanerne i Representantenes hus.

Han trenger deres godkjennelse for å øke det maksimale beløpet som det offentlige USA har lov til å låne, det såkalte gjeldstaket. Pengene går til alt fra lønninger til velferdsordninger.

Bakteppet er alvorlig: Ifølge finansminister Janet Yellen ville det offentlige USA gått tom for penger allerede den 5. juni om de ikke får lov til å låne mer.

Klarer ikke USA å betale gjelden sin, vil det kunne føre til global finanskrise, har Yellen tidligere advart om.

Biden og McCarthy bekrefter enighet

Nå melder Kevin McCarthy, som er flertallsleder i Representantenes hus, at han og Biden er kommet til enighet om en såkalt prinsippavtale prinsippavtale Begrepet prinsippavtale brukes gjerne for å vise til situasjoner der man er enige om hovedprinsippene i en avtale, men ikke alle detaljene. for å øke gjeldstaket i USA.

Dette skal ha skjedd i en 90 minutter lang telefonsamtale natt til søndag norsk tid, skriver Reuters.

– Etter uker med forhandlinger har vi blitt enige om en prinsippavtale. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, men jeg mener dette er en avtale som er verdig det amerikanske folk, sier han på en pressekonferanse natt til søndag norsk tid.

Også Biden bekrefter at de to er kommet til enighet.

– Avtalen forhindrer det som kunne vært et katastrofalt mislighold, og som kunne ha ledet til økonomisk resesjon, tomme pensjonskontoer og millioner av tapte jobber, sier han i en uttalelse på Twitter.

Detaljene i avtalen er ikke spikret, og begge parter skal gjennomgå den med sine partier.

– De neste dagene vil forhandlere gjøre ferdig selve lovteksten og en avtale vil bli sendt til Representantenes hus og til Senatet, sier den amerikanske presidenten.

Gjeldstaket i USA Gjelden i USA har vokst seg stadig større fordi den amerikanske staten bruker mer penger enn den får inn, skriver E24

Gjeldstaket er det totale beløpet USA kan ha i gjeld på én og samme tid.

USA ligger bakpå med å betale regningene sine, og statens inntekter er ikke nok til å betale det det koster å drive landet. Derfor låner de penger.

Gjeldstaket er i dag på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond.

Dette taket ble nådd i januar i år, og finansminister Janet Yellen kom med de første advarslene om at taket må heves. Vis mer

Må overbevise partifeller

For selv om de to lederne er blitt enige, gjenstår en vanskelig jobb: Avtalen må stemmes gjennom både i Representantenes hus og i Senatet før det offentlige USA går tom for penger

Det kan skje så tidlig som 5. juni, ifølge USAs finansminister Janet Yellen.

Republikanerne har flertallet i Representantenes hus, mens Demokratene har flertallet i Senatet. Stemningen blant politikerne i de to partiene er svært splittet.

– Avtalen er et kompromiss, noe som betyr at ikke alle får det de vil ha, skriver Biden på Twitter.