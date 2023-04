Tidligere Twitter-sjef lanserer ny plattform – hardt ut mot Musk

Jack Dorsey har ikke ligget på latsiden etter at Elon Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar.

NYTT SOSIALT MEDIUM: Tidligere Twitter-sjef Jack Dorsey.

Bluesky heter det nye sosiale mediet til Dorsey. CNN har kategorisert den sosiale plattformen som nesten identisk til Twitter, hvor både profilene, tidslinjen og fargene skal være tilnærmet like.

Bluesky ble lansert i februar, og nå strømmer brukerne til plattformen, skriver Bloomberg.

Dosey skal ha jobbet med Bluesky parallelt mens han var administrerende direktør i Twitter, melder CNN.

Samme nettsted skriver også at Bluesky skal gi brukerne mer kontroll over hvilke data som deles og hva som ytres. Den største forskjellen mellom Bluesky og Twitter skal være at førstnevnte ikke benytter emneknagger, noe som er en sentral del av Twitter.

Man må også inviteres inn og godkjennes som bruker før man kan ta i bruk Bluesky.

Dorsey var med å starte Twitter tilbake i 2006, og opererte i en årrekke som administrerende direktør i selskapet. Verdens rikeste mann, Elon Musk, kjøpte opp selskapet i fjor og tok selv rollen som administrerende direktør. Siden har Musk hatt en avstemning om han selv burde forlate stillingen, men innehar den enn så lenge.

– Alt gikk rett vest

Dorsey står bak tidenes første Twitter-melding, som lød «Just setting up my twttr». Meldingen ble sendt ut 21. mars 2006. De neste årene steg antall brukere av Twitter til nærmere 300 millioner. I november 2013 gikk selskapet på børs. Det gjorde Dorsey til mangemilliardær.

I dag har Twitter rundt 200 millioner daglige brukere og totalt 1,3 milliarder brukerkontoer.

Dorsey har siden oppkjøpet støttet Musk, men ferske uttalelser tyder på at pipen har fått en annen lyd. På sin nye plattform skriver Dorsey at han ikke mener Musks timing av oppkjøpet var riktig.

Han kritiserer også styret for å ha tvunget igjennom salget.

– Alt gikk rett vest etter det, skriver han, ifølge The Insider.

Musk har måttet tåle tøff kritikk etter at mengden av hatmeldinger har økt betraktelig på plattformen. Dorsey mener Musk burde betalt straffesatsen på én milliard dollar for sammenbrutte forhandlinger etter at oppkjøpet av plattformen først falt igjennom. I stedet ga Musk det et nytt forsøk og fikk til slutt kjøpe selskapet til den nette verdi av 44 milliarder dollar.

Støttet Musk

Musk og Dorsey har over flere år vist seg som beundrere av hverandre. Musk støttet Dorsey som Twitter-sjef da han ble forsøkt presset ut i 2020, og Dorsey støttet til gjengjeld Musks ønske om å bli styremedlem i Twitter etter oppkjøpet av de første aksjene i mars i fjor.

For et snaut år siden forlot Dorsey selv Twitter-styret. Før det var han offentlig ute og støttet Musks oppkjøp av plattformen.

Dorsey er også en forkjemper for kryptovaluta, og har indikasjoner på dette i sin egen Twitter-bio.

I 2015 etablerte han selskapet Square, som siden endret navn til Block – med ham selv som selskapets «Block Head». I en tweet i oktober 2020 slo han tilbake mot en kryptosjef som hadde nektet sine ansatte å fronte aktivisme: «Krypto er aktivisme rettet mot et ikke-verifiserbart og eksklusivt finansielt system som påvirker samfunnet negativt …», skrev Dorsey.

I 2018 antydet Dorsey, ifølge teknologinettstedet The Verge, at bitcoin ville bli «verdens eneste valuta innen 10 år».