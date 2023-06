Verdens høyeste inflasjon: Her har prisene økt med over 400 prosent

Venezuela har i årevis vært i en dyp økonomisk krise. I løpet av et år har prisene i landet økt med 436 prosent.

Bildet er tatt under åpningen av Centro Sambil Caracas i den venezuelanske hovedstaden i 2022.

Fredag denne uken legger Statistisk sentralbyrå (SSB) legger frem konsumprisindeksen for februar. Prisveksten i Norge var ifølge SSB på 6,4 prosent i april, målt mot samme måned i fjor.

Høy prisvekst har herjet Europa i lengre tid – nye rekorder har blitt satt månedlig i mange land. Utover våren og sommeren i fjor var prisveksten i Norge var på det høyeste nivået siden 1988.

Men dette er ingenting sammenlignet med landene i verden som topper listen over statene med høyest inflasjon inflasjonInflasjon er prisstigning målt ved økning i konsumprisindeksen (KPI)..

Les også 38 prosent inflasjon i Pakistan

Prisvekst på 436 prosent

Venezuela hadde i april verdens høyeste inflasjon, med en prisvekst på 436 prosent i april, målt mot samme måned året før.

Det søramerikanske landet, som en gang var blant Latin-Amerikas rikeste, har siden 2016 hatt en bølge av skyhøy inflasjon som har gjort den nasjonale valutaen, bolivaren, tilnærmet verdiløs.

Oljelandet, som teller 28,5 millioner innbyggere, er preget av kaos og fattigdom, etter mange år med sosioøkonomisk krise og politisk usikkerhet.

Inflasjonsraten ble den høyeste i verden innen 2014 under sittende president Nicolás Maduro.

– Feilslått politikk

Professor og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull sier den enorme prisveksten i Venezuela er et resultat av en feilslått, økonomisk politikk over mange år.

– Det dreier seg først og fremst om en ekstremt ekspansiv sosialpolitikk, som først ble finansiert med oljepenger. Da oljeinntektene ikke lenger strakk til, ble de sosiale reformene finansiert ved pengetrykking, sier Bull.

Bull sier at Venezuela ble hardt rammet da oljeprisen stupte i 2014. Staten hadde ikke penger til import av mat og forbruksvarer, og man fikk en etterspørselsdrevet inflasjon.

Den økonomiske krisen ble ytterligere forverret da Venezuela i 2017 ble underlagt harde sanksjoner fra USA og EU, i et forsøk å legge økonomisk press på Maduro-regimet.

I 2019 mistet valutaen bolivar 99 prosent av sin verdi målt mot dollar.

Stengte banker og minibanker er blitt et vanlig syn i Beirut. Libanon er midt i den dypeste økonomiske krisen i landets historie.

Krisestøtte til Libanon

Libanon hadde i april verdens nest høyeste inflasjon. I april var inflasjonsraten på 269 prosent. Landet er inne i alvorlig økonomisk krise med økende fattigdom i befolkningen.

Den lokale myntenheten, libanesiske pund (LBP), har svekket seg kraftig og resultert i en enorm inflasjon. Krisen har ført til at banksystemet har kollapset, og Libanon er nå i stor grad et kontantbasert samfunn. Bankene har gått tom for kontanter, og det har vært nærmest umulig for folk å få tak i sparepengene sine.

I likhet med Venezuela er amerikanske dollar mest utbredt og etterspurt.

Verdensbanken godkjente fredag 26. mai et lån på 300 millioner dollar til det kriserammede landet.

Pengene, som tilsvarer over 3,3 milliarder kroner, skal sikre at kontanter er tilgjengelig for fattige og sårbare libanesiske husholdninger, samt støtte utviklingen av velferdsordninger i landet.

Foran disken på et grillsted I Buenos Aires har plakaten med «dagens rett» fått en papirlapp over seg. I dag koster burgeren med tilbehør 750 pesos. For en måned siden kostet den 600 pesos. Det tilsvarer en økning på 8 kroner.

– Uutholdelig

I Argentina passerte inflasjonen i mars 100 prosent for første gang på over tre tiår. I april var prisveksten på 109 prosent, sammenlignet med samme måned året før.

– Vi lever én dag av gangen. Det er uutholdelig. Og regjeringen gjør ikke nok for å takle inflasjonen, uttalte den argentinske alenemoren Rosana Moringo (27) til E24, i en reportasje fra det kriserammede landet.

Årsaken til prisveksten i landet er mange, blant annet underskuddsforbruk, devaluering av landets valuta og eksterne faktorer, samt blant annet energikrisen som har oppstått som følge av krigen i Ukraina.