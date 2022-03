Oligarker slår tilbake mot sanksjoner: – Vi er sjokkert

EU har frosset eiendelene og innført sanksjoner mot flere oligarker, mange av dem med nære bånd til Putin.

Oligark Mikhail Fridman og hans partner sier de vil kjempe mot sanksjonenes de omfattes av. Vis mer

I en uttalelse gjengitt av Financial Times, beskriver oligarkene Mikhail Fridman og Petr Aven gjennom deres London-baserte oppkjøpsfond Letterone, at de er i vantro over sanksjonene mot dem.

– Vi er sjokkert over de falske påstandene (...) som skal rettferdiggjøre grunnlaget for sanksjonene mot dem, uttalte Letterone til Financial Times.

– De vil kjempe mot urettferdigheten med hver sene i kroppen, for seg selv og de titusenvis av ansatte i Storbritannia og Europa som er avhengig av dem, skriver oppkjøpsfondet i samme melding.

Mandag kveld fryste EU eiendelene til en rekke russiske milliardærer, såkalte oligarker. Det ble samtidig innført reiseforbud mot disse. Det skrev Financial Times mandag, og viste til en lengre sanksjonsliste fremlagt av EU.

Oligarkene som rammes av tiltakene er blant annet Mikhail Fridman, grunnleggeren av Alfa Group, og medeier Petr Aven, Igor Sechin og Nikolai Tokarev, de respektive toppsjefene i oljeselskapene Rosneft og Transneft, og milliardæren Alisher Usmanov.

En av «Putins næreste oligarker»

EU omtaler Petr Aven som en av den russiske presidenten Vladimir Putins «næreste oligarker», og som en viktig aksjonær i Alfa Group som eier en av de største russiske bankene, Alfa Bank. EU skriver han er en av de omtrent 50 velstående russiske forretningsmennene som ofte møter Putin.

Det er i denne forbindelse Fridman nevnes. Han og Aven var i 2018 i Washington på et uoffisielt oppdrag for å formidle den russiske regjeringens budskap om russiske sanksjoner og motsanksjoner, skriver EU.

Derfor mener EU at han materielt eller finansielt støttet den russiske annekteringen av Krim-halvøya, og invasjonen av Ukraina.

«Han støtter også en politikk som undergraver eller truer den territorielle integriteten, suvereniteten og uavhengigheten til Ukraina».

Alfa Bank er allerede omfattet av sanksjoner fra både EU og USA.

Ståltopp: – Aldri vært i nærheten av politikk

På EUs liste er også Alexei Mordashov, Russlands rikeste mann og styreleder for stålprodusenten Severstal og Severgroup. I EUs liste beskrives han som en som «kontrollerer TV-stasjoner» og som aktivt støtter Moskvas politikk for å destabilisere Ukraina. Han eier også 34 prosent av det tyske reisekonsernet Tui.

Severstal publiserte mandag en uttalelse på vegne av Mordashov som svar på sanksjonene. Denne er gjengitt av Forbes og Financial Times. Severstals nettsider er sperret for tilgang.

«Jeg har aldri vært i nærheten av politikk og har alltid fokusert på å bygge økonomisk verdi i selskapene jeg har jobbet for både i Russland og i utlandet», og la til:

«Jeg forstår ikke hvordan disse sanksjonene mot meg vil bidra til løsningen av den fryktelige konflikten i Ukraina».