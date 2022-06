Den europeiske sentralbanken varsler renteheving i juli

ESB holder renten uendret, men varsler ytterligere hevinger både i juli og september.

ESB-sjef Christine Lagarde har tidligere varslet at banken vil løfte rentene opp fra minus til pluss i løpet av det neste halvåret.

Den europeiske sentralbanken (ESB) holder renten uendret på −0,5 prosent, men varsler samtidig at renten vil heves med et kvart prosentpoeng på det neste møtet i juli.

Det blir den første hevingen i eurosonen (landene som bruker euro) siden 2011.

Deretter ligger det an til ny heving i september, som kan bli på mer enn 0,25 prosentpoeng avhengig av inflasjonen, skriver ESB.

– Størrelsen på denne rentehevingen vil avhenge av oppdaterte anslag for inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt. Hvis inflasjonsutsiktene på mellomlang sikt vedvarer eller forverres, vil en større økning være passende på møtet i september, heter det i meldingen fra ESB.

I rentemarkedene har det den siste tiden vært priset inn (ventet) minst en heving på et kvart prosentpoeng på det meste møtet i juli, og en dobbel heving på det etterfølgende møtet i september, ifølge DNB Markets.

På forhånd var det ventet at ESB ville holde renten på minus 0,5 prosent, og at den første hevingen etter pandemien ville komme neste måned.

Til sammenligning har Norges Bank hevet renten tre ganger det siste året til 0,75 prosent.

ESB regner også med å fortsette å heve renten gradvis etter september.

Avslutter støttekjøp

Renteoppgangen kommer som svar på den rekordhøye inflasjonen på 8,1 prosent i eurosonen i mai. Sentralbankens mål er to prosent over tid.

ESBs ferske prognoser lyder på en inflasjon på 6,8 prosent i 2022, men deretter nedgang til 3,5 prosent i 2023 og 2,1 prosent i 2024.

– Høy inflasjon er en stor utfordring for oss alle. Hovedstyret vil sørge for at inflasjonen kommer tilbake til målet på 2 prosent på mellomlang sikt, skriver ESB.

ESB har tidligere varslet at støttekjøpene av verdipapirer skulle avsluttes tidlig i tredje kvartal, og at renten skulle heves kort tid etter det.

Nå har banken bestemt å avslutte kjøpene 1. juli.

Euroen svekket seg litt og de europeiske børstene kom litt opp i etterkant av beslutningen, men kom deretter tilbake.

ESB-sjef Christine Lagarde holder pressekonferanse om rentebeslutningen klokken 1430.