Zimbabwe-børsen opp 600 prosent etter frykt for valutakollaps

Handelen i hovedstaden Harare ble stoppet tirsdag. Frykt for ytterligere svekkelse av landets valuta trekker folk til børsen.

Zimbabwe-dollaren har blitt tilnærmet verdiløs.

Innbyggere i Zimbabwe som febrilsk forsøker å beskytte sparepengene sine fra en kollapsende valuta har drevet landets viktigste aksjeindeks opp 600 prosent hittil i år, ifølge Bloomberg.

Handelen på børsen i hovedstaden Harare ble stoppet i en kort stund tirsdag, da aksjeindeksen hoppet over grensen på 10 prosent som ble satt i april. Dette var andre gang at indeksen krysset grensen, skriver nyhetsbyrået.

Lokale tradere forventer ytterligere gevinster, da det er få andre eiendeler å kjøpe.

Folk i Zimbabwe vender ofte mot aksjer for å beskytte seg mot valutakollaps og episoder av hyperinflasjon, ifølge Bloomberg.

– Det finnes noe likviditet i markedet, så derfor denne oppgangen. Valutakursen har gått én vei, og vi forventer at trenden fortsetter, sier Thedias Kasaira, administrerende direktør i Imara Edwards, til Bloomberg.

Valutakrise

Landets valuta, Zimbabwe-dollaren, har svekket seg nesten 60 prosent mot den amerikanske dollaren bare den siste måneden. Én amerikansk dollar er offisielt verdt 3.673 zimbabwe-dollar, mens den på svartebørsen kan gå for mellom 3.900 til 4.300, ifølge Bloomberg.

Zimbabwe-dollaren har lenge vært den valutaen i Afrika med dårligst utvikling.

Zimbabwe skrinla sin egen valuta i 2009, da den ble verdiløs etter hyperinflasjonen i landet. I 2008 var inflasjonen på et tidspunkt på 500 milliarder prosent, ifølge IMF.

Etter den tid brukte landet utenlandske valutaer for å handle, deriblant amerikanske dollar og sørafrikanske rand. Zimbabwe gikk tilbake til sin egen valuta i 2019.

Finansminister i Zimbabwe, Mthuli Ncube, kunngjorde i fjor at myndighetene vil tillate bruk av amerikanske dollar de neste fem årene for å hjelpe til å stabilisere Zimbabwes valuta. Amerikanske dollar ble tillat å bruke til kjøp av alt fra mat, drivstoff og medisiner.

Hyperinflasjon

Zimbabwe har gjennom flere år vært preget av høy inflasjon.

Den politiske situasjonen i Zimbabwe har ført til at mange land har nektet å handle med landet, ifølge FN. Situasjonen utviklet seg til en økonomisk krise utover på 2000-tallet.

Sentralbanken begynte deretter å trykke opp penger for å kunne betale for offentlige utgifter. Dette førte til at prisene på varer steg og at pengene mistet nesten all verdi, såkalt hyperinflasjon.

Landet har hatt flere perioder med hyperinflasjon. I juni 2020 var inflasjonen på 837 prosent, ifølge Bloomberg. I juni i fjor var inflasjonen oppe i 192 prosent, mens den i mai i år hadde dempet seg til 86,5 prosent ifølge Trading Economics. I vinter hadde landets matvarepriser økt med hele 285 prosent på ett år.

Landets styringsrente ligger for øyeblikket på 140 prosent, ifølge Trading Economics.

Myndighetene i Zimbabwe innførte i fjor gullmynter i et forsøk på å dempe den voldsomme prisveksten.

