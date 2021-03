Frykter massedød av dyr om bord på frakteskip etter Suez-kaoset

Selv om proppen det containerskipet Ever Given laget i Suezkanalen nå har løsnet, så frykter dyrevernsaktivister massedød av dyr. De står tett om bord på fraktskip i kø.

Mange skip har blitt liggende for anker i påvente av at Suezkanalen skulle bli ryddet.

Over 300 skip har stått i kø nord og sør for Suezkanalen de dagene containerskipet Ever Given sperret all trafikk. Blant disse er flere frakteskip med levende dyr om bord.

Ifølge nettjenesten Marine Traffic, som sporer bevegelsene til verdens skipsfart, så var det 20 skip i området som frakter dyr fra EU til landene rundt Den persiske gulf. Disse skipene har ca. 200.000 levende dyr med seg.

Og selv om proppen Ever Given laget nå har løsnet, så advarer dyrevernsorganisasjonen Animals International om at titusener av disse dyrene kan dø av tørst og/eller sult.

– Dyrene dør mens vi snakker

11 av skipene frakter dyr, mest sau, fra Romania til landene rundt Den persiske gulf. I tillegg er det også skip fra Spania og Sør-Amerika som skal samme vei.

Skipene som er EU-registrerte skal etter EUs regelverk skal ha med seg ekstra vann og mat til å rekke til en reise som tar 25 prosent mer enn planlagt.

Ever Given flyter, men køen av skip er så lang at massedød av dyr kan bli en av konsekvensene.

Men Gabriel Paun, lederen i Europa for Animals International, mener at dette ikke vil være nok for mange dyrene. Og at flere befraktere heller ikke oppfyller disse kravene.

– Disse dyrene dør mens vi snakker, sier Paun i et intervju med New York Times.

Det mener han skjer også til tross for at egyptiske myndigheter, ifølge New York Times, har levert nødfôr og vann til flere av skipene som ennå står i kø.

Paun mener at skipene med levende dyr nå må få førsteprioritet til å slippe gjennom den sterkt trafikkerte kanalen mellom Middelhavet og Rødehavet.

Midlertidig eksportforbud

Både Spania og Romania har lagt ned midlertidig forbud mot eksport av dyr inntil trafikken gjennom kanalen går som normalt igjen.

Det rumenske mattilsynet ANSVSA sendte mandag ut en pressemelding.

Der skriver de at de har vært i kontakt med rederiene som driver de rumenske skipene. Og at disse igjen skal ha opplyst å ha gjort tiltak som skal sikre at dyrene overlever.

I Animals International stoler man imidlertid ikke på disse opplysningene.

De viser til at dyrene alt i utgangspunktet står trangt og oppe i deres egen avføring på frakteskipene.

– Hver time teller, hver time sparer liv. Vi vet alle at disse dyrene er på vei til sin død. Men dette handler om å unngå unødige lidelser, sier Paun til New York Times.

Publisert: Publisert: 30. mars 2021 16:15