Fersk rapport: Kina vil gå forbi USA fem år tidligere på grunn av pandemien

Kina ble hardt rammet av covid-19 før resten av verden. Men en streng og rask håndtering gir landet et økonomisk forsprang på erkerivalen i år og i årene fremover, spår britiske forskere.

USAs avtroppende president Donald J. Trump (t.v.) har fått mye kritikk for håndteringen av covid-19. Dette, mener britiske forskere, kan ha kostet USA fem år som verdens største økonomi. Her sammen med Kinas Xi Jinping, som nå ventes å overta tronen i 2028. Vis mer byoutline Nicolas Asfouri / AFP / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Julen er fylt av tradisjoner. Andre juledag er det alltid serierunde i engelsk toppfotball. I tillegg publiseres rapporten World Economic League Table fra Centre for Economics and Business Research. CEBR er et britisk institutt som forsker på økonomisk utvikling verden rundt.

CEBR varsler i år at landenes ulike håndtering av pandemien vil få enorme konsekvenser for den økonomiske veksten i årene fremover.

Instituttet samler inn økonomiske data fra hele verden. Landene rangeres etter årlig bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette tilsvarer verdien av alle varer og tjenester som er produsert i landet.

Kina har hentet seg kraftig inn

Kina var det første landet som ble hardt rammet av koronaviruset. Likevel kommer landets økonomi relativt godt ut av det, mener CEBR-forskerne:

– Det anslås at Kina får en BNP-vekst på 2 prosent i 2020, mens andre store økonomier ventes å rapportere om nedgang for året.

Dette står i stor kontrast til CEBRs spådom fra rett etter at verden stengte ned: 20. mars i år spådde CEBR et fall på 2 prosent for Kinas økonomi i 2020.

USA har 130 år bak seg som verdens største økonomi. Amerikanernes håndtering av pandemien fører til at slutten på denne epoken nå rykker mye nærmere, mener CEBR.

Etter at Kina de siste tiårene har tilpasset seg markedsøkonomien og blitt en industriell stormakt, har landet for alvor meldt seg på i kampen om tronen.

– Koronapandemien og de økonomiske skadene som følger med, har definitivt gått i Kinas favør i denne rivaliseringen, skriver CEBR-forskerne.

De påpeker at Kinas strenge og raske håndtering etter den første bølgen har ført til at landet har unngått å måtte gjeninnføre de sterkeste tiltakene mot smitten.

Samtidig tror de at USAs andel av den globale økonomien vil falle fra 2021 og fremover, og at landet passeres av Kina som verdens største økonomi.

– Vi venter nå at dette skjer i 2028. Det er fem år tidligere enn vi spådde i vår forrige utgave av rapporten, skriver CEBR-forskerne.

Norsk økonomi krymper i år

CEBR antar at USAs økonomi vil krympe i 2020 og komme sterkt tilbake neste år.

USAs økonomi vil vokse 1,9 prosent i året fra 2022 til 2024, før veksten bremser til en årlig takt på 1,6 prosent på slutten av 2020-tallet.

Til sammenligning ventes Kinas økonomi å vokse med 5,7 prosent årlig frem til 2025. Farten vil så falle til «bare» 4,5 prosent årlig den siste halvparten av tiåret.

CEBR spår at norsk økonomi vil krympe med 2,8 prosent i år. Statistisk sentralbyrå spår en nedgang på 1,6 prosent. Norges Bank spår en nedgang på 1,3 prosent. Variasjoner i spådommene kan til dels skyldes ulike justeringer for valuta.

Les også IMF frykter at smittebølgen gir enda svakere utsikter i Europa

4 prosent fall for verdens BNP

Pandemien vil i år koste verdensøkonomien 6000 milliarder dollar, mener CEBR. Det tilsvarer 51.000 milliarder kroner eller fem oljefond.

I 2020 vil verdens samlede BNP falle med omtrent 4 prosent. Dette er mer enn dobbelt så stort fall som finanskriseåret 2009.

Men forskerne advarer om stor grad av usikkerhet.

Les også Sterkere enn ventet vekst i fastlandsøkonomien i oktober

Publisert: Publisert: 26. desember 2020 20:16