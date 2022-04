Nedstenging i Shanghai: Ansatte camper på kontoret

Mens Shanghai stenges ned på grunn av et omikron-utbrudd, sover ansatte i byens forretningsstrøk på kontoret.

UTRADISJONELL CAMPING: Begrepet «å bo på kontoret» har fått en ny mening i Shanghai. Under denne ukens nedstenging har flere bedrifter hatt ansatte på camping.

Vilde Haugen (VG)

Kinas største by har stengt ned som følge av et utbrudd av omikron-varianten. Nedstengingen har blitt delt i to av elven Huangpu, og den østlige bydelen Pudong har vært først ut.

Det er også her området Lujiazui, Shanghais svar på «Wall Street», befinner seg. Flere banker og investeringsselskaper har imidlertid oppfordret ansatte til å bo på kontoret, for å unngå karantene, hjemmekontor og forstyrrelser i arbeidet.

Søndag kveld utstedte blant annet bedriften Sinolink Securities et varsel på sin egen nettside, hvor de oppfordret sine ansatte til å skynde seg tilbake til hovedkvarteret i Pudong innen midnatt, for å «sikre kontinuitet i systemdrift og handel».

Mange handelsmenn i byen har imidlertid meldt seg frivillig til å campe på kontorene, skriver Bloomberg.

– Vi er i frontlinjen av investering, og vi trenger raskere og mer effektiv kommunikasjon, sier Alex Wang. Han jobber i investeringsselskapet AXA SPDB Investment Managers Company, og har sammen med flere andre kolleger bodd i bedriftens lokaler de siste to ukene, ifølge avisen.

Ifølge CNN Business ble handelsmenn og fondsforvaltere tilbudt mellom 500 og 2000 kinesiske yuan, tilsvarende mellom 690 og 2765 norske kroner, per natt for å slå leir på kontoret.

FELTSENGER: Flere bedrifter har gått til innkjøp at feltsenger, soveposer og proviant til ansatte. Selskapet Zhong Ou Asset Management Company delte blant annet dette bildet på WeC

Sikrer driften

Shanghai har over 26 millioner innbyggere, og huser Kinas største finansielle marked. Mer enn 20.000 mennesker jobber i Lujiazui-distriktet i Shanghai. Det finansielle knutepunktet behandlet finansielle transaksjoner for over 2,5 billiarder kroner i fjor, ifølge Reuters.

I en oppdatering på det kinesiske sosiale mediet WeChat forteller bedriften Zhong Ou Asset Management at flere av deres ansatte har overnattet på kontoret for å sikre driften.

– Sjefinspektøren av selskapet, som ansvarlig på stedet, har vært stasjonert på kontoret i mer enn en halv måned.

Videre står det i innlegget at selv om de fleste ansatte jobber hjemmefra, pågår fortsatt den daglige handelen på børsene i Shanghai og Shenzhen.

– Flere investeringsdirektører og ledere har gått i spissen for å bli værende på kontoret og leder hvert team for å sikre selskapets kapitalforvaltning i løpet av handelsdagen, skriver de.

– Prioriteten er å holde virksomheten i gang.

DELT I TO: Byen ble delt i to, og østsiden var førstemann ut. På bildet overleverer et tjenestebud varer til en beboer på andre siden av sperringen.

Et annet firma, Foresight Fund, har også skrevet på WeChat at noen av deres ansatte har bodd på kontoret siden 16. mars.

– Helger er intet unntak. De tar med daglige nødvendigheter og kaller selskapet for sitt hjem.

Enkelte bedrifter har plassert sammenleggbare senger under de ansattes skrivebord, og har også supplert soveposer, mat og toalettsaker til «camperne». I oppdateringen til Foresight Fund kan en se bilder av velfylte kjøleskap og campingsenger satt opp ved ansattes skrivebord.

Også selskapet Amundi BOC Wealth Management Co har uttalt at deres toppledere og annet nøkkelpersonell innen investering, handel og risikostyring jobber og sover på kontorene sine for å sikre «jevn forretningsdrift», skriver Reuters.

NESTE UT: En mann ser gjennom vinduet på de stengte lokalene til det lokale kommunistpartiet, som ligger i Puxi-distriktet. Vestsiden av Shanghai stenges ned fra og med fredag.

Største nedstenging på to år

Dagens smittetall i Shanghai er de høyeste siden pandemien startet for to år siden, og ifølge kinesiske myndigheter er nedstengningen den største så langt i byen. Tirsdag var en femtedel av landets nær 5000 smittetilfeller fra Shanghai.

Den østlige delen av Shanghai, som har rundt 11 millioner innbyggere har vært i lockdown siden mandag. Fredag vil nedstengingen overføres til den vestlige delen av byen, hvor nærmere 14 millioner mennesker vil bli bedt om å holde seg innendørs de neste dagene.

Arbeidere i Kina har ifølge CNN blitt godt kjent med konseptet med å bo på kontoret. I en video publisert på det kinesiske sosiale mediet Sina Weibo av det statlige kinesiske nyhetsmediet china.com.cn, forteller ansatte i et uidentifisert selskap om hverdagen som «ekte kontorrotter».

Ifølge videoen bodde 75 arbeidere på kontorets 3230 kvadratmeter. Blant annet måtte de koke opp vann for å vaske seg før det ble installert dusjfasiliteter i bygget.

– De første dagene følte vi på en panikk. Vi fikk ikke sove før rundt 2 eller 3 om natten. sier en kvinne i videoen, ifølge CNN. Hun uttaler også at ansatte som snorket ble sendt på et eget møterom.

– Det føltes som å være tilbake på sovesalen på universitetet.