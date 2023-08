Argentina devaluerer pesoen kraftig – setter opp styringsrenten til 118 prosent

Inflasjonsherjede Argentina tar nye krisegrep og devaluerer pesoen og setter styringsrenten opp til 118 prosent.

Argentina tar nye grep for å fikse økonomien

Kortversjonen Argentina tar nye krisegrep. De devaluerer pesoen og øker styringsrenten til 118 prosent. Landet har opplevd økonomisk nedgang og sliter med inflasjon på over 100 prosent.

Valutaen er nå satt til 350 per dollar, noe som representerer en devaluering på 18 prosent. President Alberto Fernández og hans regjering har tidligere forsøkt å unngå en slik devaluering.

Primærvalget i Argentina indikerer at ytre høyres kandidat, Javier Milei, kan være en favoritt til presidentvalget i oktober. Milei ønsker å bytte ut pesoen med dollar.

Det søramerikanske landet har i flere år hatt store økonomiske problemer, ikke minst med skyhøy inflasjon.

Landet ligger an til å gå på sitt sjette år med økonomisk tilbakegang de siste ti årene, mens inflasjonen har oversteget 100 prosent.

Argentina sliter også med statsgjelden i dollar.

Nå tar sentralbanken nye krisegrep. Den lokale valutaen, pesoen, blir devaluert devaluert Å sette ned, nedskrive verdien på (en stats valuta) i forhold til andre valutaer. Kilde: Den norske akademiske ordbokog styringsrenten satt opp til 118 prosent, skriver Bloomberg.

Pesoen settes til 350 per dollar, en devaluering på 18 prosent.

I flere år har president Alberto Fernández og regjeringen forsøkt å unngå å devaluere, et trekk som er knyttet til frykt for mer inflasjon og politisk usikkerhet.

I mai ble styringsrenten satt opp til 97 prosent.

Ytre høyre går fram

Til høsten er det presidentvalg i Argentina. I primærvalget, som ble avholdt i helgen, straffet velgerne de to største partiene i landet.

Primærvalget blir sett på som en viktig indikator på tingenes tilstand før valget i Argentina, som avholdes i oktober.

INN FRA HØYRE: Javier Milei ønsker å innføre dollaren.

Økonomen Javier Milei, som blir omtalt som ytre høyres kandidat, vant på overraskende vis. Han ønsker å innføre dollar som valuta i Argentina, noe Ecuador og El Salvador også har gjort.

Milei seiler nå fram som favoritt før valget 22. oktober. Målinger har antydet at oppslutningen hans er på rundt 20 prosent, skriver New York Times.

Etter primærvalget har prisen på argentinske statsobligasjoner i dollar økt kraftig, noe som henger sammen med økt usikkerhet i markedet. Økte obligasjonspriser gjør også at lånekostnadene øker.

– Tar livet av oss

Argentina er Latin-Amerikas tredje største økonomi. Over 50 prosent av innbyggerne antas nå å leve i fattigdom, ifølge Observatorio de la Deuda Social of the Universidad Católica.

– Inflasjon tar livet av oss, og usikkerheten rundt jobbene lar deg ikke planlegge livet ditt, sier Adriana Alonso, en 42 år gammel husmor, til nyhetsbyrået Reuters.

E24 var tidligere i år i Argentina og skrev om den skyhøye inflasjonen og den alvorlige økonomiske krisen.

– Det er uutholdelig. Og regjeringen gjør ikke nok for å takle inflasjonen, sa den 27 år gamle alenemoren Rosana Moringo til E24.