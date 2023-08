Russland hever renten med 3,5 prosentpoeng

En ekstraordinær renteheving i Russland gjør at styringsrenten i landet nå ligger på 12 prosent.

Sentralbanksjef Elvira Nabiullina i Russland hever renten overraskende. Her sammen med økonomisk utviklingsminister Maxim Reshetnikov.

Russlands sentralbank hever renten med overraskende 3,5 prosentpoeng.

Dermed ligger styringsrenten i landet på 12 prosent – opp fra 8,5 prosent.

Hevingen skjer etter et ekstraordinært møte i sentralbankens styre som ble varslet mandag.

Den russiske rubelen, som har falt kraftig i verdi den siste tiden, styrket seg noe etter beslutningen. Nå handles én amerikansk dollar for 97,75 rubler.

Kraftig rubelfall

Krig og sanksjoner ser ut til å ramme Russlands valuta hardere nå.

Selv med en liten oppsving etter rentehevingen, er den fortsatt svært svak.

Mandag falt den til det svakeste på 16 måneder. En dollar ble da handlet for over 100 rubler. Så svak har den ikke vært siden mars i fjor.

Hittil i år har rubelen falt over 25 prosent mot dollar, og fra toppen i juni i fjor er verdien omtrent halvert.

Graf over rubelen mot dollar i perioden fra februar i fjor til nå.

Utviklingen skjer til tross for grep fra den russiske sentralbanken i forrige uke, da det ble annonsert stans i kjøp av utenlandsk valuta resten av året, ifølge Bloomberg.

En jevn vekst i etterspørselen innenlands som overgår produksjonskapasiteten forsterker det underliggende inflasjonspresset, skriver sentralbanken i tirsdagens pressemelding. Det har innvirkning på rubelens valutakurs på grunn av økt etterspørsel etter import.

Sentralbanksjef Elvira Nabiullina har gjentatte ganger forklart rubelsvekkelsen med forverringen i utenrikshandelen, og har utelukket intervensjon for å støtte valutakursen.

Inflasjonspress

Bank of Russia omtaler inflasjonspresset i Russland som stigende.

Sentralbankens inflasjonsmål er 4 prosent. Per 7. august økte inflasjonen til 4,4 prosent på årsbasis og banken ser nå en betydelig risiko for at den vil øke.

Den ekstraordinære rentehevingen er nødvendig for å bringe inflasjonen tilbake til målet i løpet av neste år, heter det i pressemeldingen.

Dagens renteheving til tross ligger rentenivået i Russland betydelig lavere enn da landet invaderte Ukraina i fjor. Da ble renten ble hevet til 20 prosent.