Prisveksten i USA demper seg mer enn ventet til tre prosent

Amerikanske myndigheter legger frem ferske tall for prisveksten i landet.

Fra en butikk i Buffalo Grove, USA.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

Prisveksten i USA endte på tre prosent i juni, målt mot samme måned året før. Det viser ferske tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

På forhånd hadde økonomene trodd at inflasjonen skulle lande på 3,1 prosent, ifølge en undersøkelse blant økonomer gjort av Bloomberg.

Kjerneinflasjonen, som ser bort fra energi- og matvarer kom inn på 4,8 prosent. Fem prosent var ventet.

I mai kom prisveksten inn på fire prosent. Det markerte den laveste inflasjonen målt på konsumprisindeksen på to år.

Renteforventingene faller

– Vi legger særlig merke til at kjerneinflasjonen var klart svakere enn ventet. Nå vil nok Fed fortsatt sette renten opp nå i juli. Men behovet for ytterligere innstramming dempes, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov til E24.

Han sier videre at sannsynligheten for en renteheving etter juli bør være en god del redusert etter tallene.

– Ser vi til rentemarkedet, ble det da også et markant fall i renten på toårig amerikansk statsobligasjon, som nettopp er følsom for endring i forventningene til Fed.

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen sier at juni-tallet i 2022 var veldig høyt, og at det derfor var ventet at prisveksten ville dempe seg.

– Jeg tror ikke dette tallet påvirker renten for juli, men det har litt å si videre. Det som er priset inn er at Fed setter opp om 14 dager, og at de deretter begynner å kutte renten igjen i mars, sier han.

Sannsynlig heving i juli

Rentenivået i USA ligger nå i intervallet 5–5,25 prosent. CME Fedwatch Tool viser at markedet ser på det som svært sannsynlig at USAs sentralbank (Federal Reserve, Fed) vil jekke opp styringsrenten neste rentemøte den 26.juli.

Den amerikanske sentralbanken setter opp renten i et forsøk på å få bukt med prisveksten i landet. Fed håper å dempe aktiviteten i økonomien, og med det bli kvitt prispresset.