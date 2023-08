Kinesisk økonomi vakler: – Stor påvirkning internasjonalt

Det er turbulente tider i den kinesiske økonomien. Kapitalflukt og valutasvekkelse kan få store konsekvenser.

Beijings finansdistrikt i juli 2023.

Gjenåpningen etter coronapandemien har vært svakere enn kinesiske myndigheter så for seg.

Landets eiendomssektor har vært under press over tid, og flere selskaper har de siste årene hatt problemer med å betale gjeld.

Nå advarer statlige eiendomsselskaper om at problemer i sektoren kan føre til boligkrise og smitte over på private selskaper, skriver Bloomberg. Utenlandske investorer har mistet interesse for verdens nest største økonomi, noe som har ført til at flere hedgefond har trukket seg ut av landet.

Deflasjon, rentekutt og valutasvekkelse

Vedvarende svakt forbruk, deflasjon, kraftig fall i eksporten bidrar til det dystre bildet. Tirsdag satte sentralbanken People’s Bank of China (PBoC) uventet ned renten.

– Markedet ventet at PBoC skulle vente til september med ytterligere rentenedsettelse, og kuttet tyder på at myndighetenes uro for den makroøkonomiske situasjonen øker, skrev sjef for Asia- og Stillehavsforskning Robert Carnell ved storbanken ING i et notat samme dag.

Rentekuttet bidro til presset på den kinesiske valutaen økte ytterligere, og fredag skriver Financial Times at statlige kinesiske banker kjøper yuan og selger dollar i et forsøk på å bremse svekkelsen.

– Har snudd markert

– Situasjonen er litt uoversiktlig. At valutaen faller er et tegn på kapitalflukt. På toppen kommer uroen i eiendomsmarkedet, sier Olav Chen til E24.

Han er leder for globale renter og allokering i Storebrand.

– Samtidig har stemningen i markedet vært veldig optimistisk i det siste. Det har vært få mørke skyer. Derfor skal det ikke så mye til for å skremme. For Kina har det jo helt klart vært en skuffelse også at håpet om vekst og gjenåpningseffekt etter pandemien ikke ble høyere, så det har snudd ganske markert fra positivt til negativ fortegn.

Det uventede rentekuttet fra sentralbanken kaller Chen «å gi lillefingeren».

– Myndighetene ønsker ikke å redde aktørene i eiendomsmarkedet, fordi de vil prøve å reversere bobletendensene i eiendomsmarkedet.

Samtidig er det en risiko for at problemene her sprer seg og får selvforsterkende effekter. Det er en vanskelig balansegang, sier Storebrand-toppen.

– Det ser ut som om det er en cocktail av hendelser som bidrar til det jeg ser på som en naturlig korreksjon. Jeg er minst like redd for andre eiendomsaktører i Norge, Sverige og USA.

– Hva ser du for deg at skjer fremover?

– Det avhenger av om markedet får nok informasjon. Kina er litt lite transparent og en joker sånn sett. Den globale økonomien er skjør. Den sårbare situasjonen i Kina kan få en selvforsterkende effekt dersom ikke myndighetene klarer å berolige markedet nok, sier Chen.

Krevende omstilling

– Gjeldsproblemene i eiendomssektoren skaper usikkerhet i markedet, men inngår også i en negativ spiral som handler om reduserte forventninger.

Det sier Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI, til E24.

– I tillegg står Kina midt oppe i en omstilling fra å være en mer tung eller tradisjonell industridominert økonomi der staten er tungt inne, til å bli en økonomi som er mer preget av forbruk og avansert produksjon. En slik overgang har vært vanskelig for de alle fleste land.

Gåsemyr forklarer at eiendomssektoren i Kina er vanvittig stor.

– Så når det oppstår betalings- og leveringsproblemer her, og man griper inn med reguleringer for å minske risiko og gjeldsgrad, får det stor betydning for økonomien.

Det er også stor usikkerhet i den globale økonomien.

– Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at kinesisk økonomi fortsatt vokser. Verken IMF eller Verdensbanken har så langt betydelig nedjustert sine forventninger til den kinesiske økonomien, sier Gåsemyr.

Han mener kinesiske myndigheter har stor evne og mulighet til å ta hånd om utfordringene som er der, selv om det er en vanskelig oppgave.

– Det er et statstungt og autoritært land. Det meste av kinesisk gjeld er basert i Kina og knyttet til kreditorer der. Det gjør det lettere å rydde opp når det er behov for det.

– Hva kan det få å si for økonomien i Europa og Norge hvis situasjonen forverres?

– Sett under ett er Europa en av Kinas største handelspartnere. Store problemer i Kina kan påvirke handelsstrømmene i begge retninger. Det kan få positive effekter i form av billigere varer fra Kina, men også skape problemer for aktører som selger varene sine dit.

Det er ikke noe annet sted i verden den kjøpekraftige middelklassen vokser og har vokst slik som i Kina, ifølge seniorforskeren.

– Så på den andre siden vil det få stor påvirkning internasjonalt dersom den kinesiske økonomien skulle bli oppfattet som mer usikker og mindre attraktiv å handle med.