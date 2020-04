EU setter av 100 milliarder euro til å hjelpe bedrifter og ansatte

EU lanserer torsdag en låneordning verdt 100 milliarder euro som skal hjelpe medlemslandene å støtte bedrifter og arbeidstakere gjennom krisen.

EU og Ursula von der Leyen stiller med lån og garantier for å hjelpe medlemslandene med å støtte folk som mister jobben eller får redusert arbeidstid. Vis mer Arkivfoto: Virginia Mayo / AP / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 2. april 2020 12:25

Ordningen skal finansiere nasjonale tiltak for å dekke tap av inntekt for folk som blir helt eller delvis permittert under covid-19-pandemien, opplyser EU-kommisjonen torsdag. Lånene kan også brukes til inntektsgarantiordninger for selvstendig næringsdrivende, bønder og fiskere.

– I denne koronakrisen må vi ta i bruk alle tilgjengelige midler. Alle disponible budsjettmidler blir flyttet for å håndtere dette, og det lempes på regler for å sikre at pengene kommer raskt og effektivt fram, sier kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Det er ikke satt noen tak eller kvoter for mye som kan lånes ut til hvert enkelt land, og målet er at pengene skal gå til de landene som er hardest rammet.

– Vi går nå sammen med medlemslandene for å redde liv og beskytte folks levebrød. Dette er europeisk solidaritet, sier von der Leyen om låne- og garantiordningen, som har fått navnet Sure. Med dagens kurs er Sure verdt 1.140 milliarder kroner.