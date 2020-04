Donald Trump stanser støtten til WHO: – Forsøk på å lede oppmerksomheten bort fra egne feil

Etter å ha fått kritikk for sin håndtering av coronapandemien, peker USAs president Donald Trump ut det han mener er krisens største synder: Verdens helseorganisasjon.

UT MOT WHO: USAs president Donald Trump på plenen utenfor Det hvite hus tirsdag. Vis mer LEAH MILLIS / X90205

Publisert: Oppdatert: 15. april 2020 07:46 , Publisert: 15. april 2020 05:47

– Det ville vært så lett å si sannheten. Så mange dødsfall skyldes deres feil, sa han under sin daglige pressekonferanse om coronaviruset på plenen utenfor Det hvite hus tirsdag.

Her kunngjorde han at han har gjort alvor av truslene om å stanse pengestøtten til Verdens helseorganisasjon (WHO), som er ansvarlige for den globale responsen på coronapandemien.

Trump hevder at organisasjonens håndtering har forårsaket at tusenvis av liv har gått tapt, og anklager dem for å hjelpe Kina med å dekke over spredningen av viruset.

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, og de må holdes ansvarlige, sa Trump.

USA er WHOs største økonomiske bidragsyter, og beslutningen om å stanse pengestøtten får massiv kritikk fra flere hold. Den amerikanske presidenten anklages for å prøve å lede oppmerksomheten bort fra egne feil i håndteringen av coronapandemien i USA.

«Bisarr» beslutning

Demokratenes flertallsleder i Kongressen Nancy Pelosi går knallhardt ut mot presidenten.

«Sannheten er at en svak person, en svak leder, ikke tar ansvar. En svak person skylder på andre», skriver hun i en uttalelse, og hevder at presidenten ved å ignorere advarsler om coronakrisen har forårsaket unødvendige dødsfall.

Pelosi og Trump har et svært anspent forhold, noe som blant annet kom til uttrykk under Trumps tale til folket i februar:

Jeremy Konyndyk ved Senteret for global utvikling (CGD) skriver på Twitter at det er «galskap» å si at WHO har skylden for at USA ikke var forberedt på krisen.

– Det som nå skjer er at Trump prøver å lede oppmerksomheten bort fra myndighetenes feil ved å kaste WHO under bussen istedenfor, skriver han.

Konyndyk ledet kontoret for internasjonal krisehåndtering ved det statlige amerikanske nødhjelpskontoret USAID mellom 2013 og 2017.

Gavin Yamey ved instituttet for global folkehelse ved Universitet Duke, går også hardt ut mot Trump i avisen Guardian:

– Dette er en bisarr avgjørelse som vil være til stor skade for den globale folkehelsen. Han prøver å flytte fokus bort fra sine egne feil, sier forskeren, som hevder amerikanske myndigheters respons på krisen er «den verste i verden».

Kritisert for å ikke handle raskt nok

Det er ifølge Guardians utenriksredaktør Julian Borger bred enighet om at WHOs håndtering av krisen ikke har vært perfekt.

Hovedkritikken mot WHO har vært at de ikke handlet raskt nok under begynnelsen utbruddet i Wuhan i Kina, og at de ikke slo alarm på et tidligere tidspunkt, skriver Washington Post.

Verdens helseorganisasjon erklærte viruset en global folkehelsekrise 30. januar.

Trump gjentok tirsdag sine tidligere uttalelser om at han selv var svært tidlig ute med å ta pandemien på alvor, med sin beslutning om restriksjoner på reiser fra Kina. Restriksjonene ble offentliggjort 31. januar, dagen etter WHOs folkehelsekrise-erklæring.

– En av WHOs farligste beslutninger var den om å gå imot reiserestriksjoner fra Kina. Heldigvis var jeg ikke overbevist, og stoppet innreise, noe som reddet tusenvis av liv. Men se på resten av verden, deler av Europa, Spania og Italia, som fulgte WHO og holdt grensene sine åpne, sier han.

WHO advarte mot slike reiserestriksjoner så sent som i februar, fordi de mente det ikke var en effektiv metode for å stanse virusspredningen når viruset først hadde gjort sin inntreden i flere land, skriver New York Times.

I et intervju med Fox News tirsdag kveld, forsvarer Trumps handelsrådgiver Peter Navarro presidentens beslutning, skriver CNN.

– WHO er en fiasko under denne epidemien. De skjulte informasjon fra offentligheten, og de ville heller ikke kalle det en pandemi, selv lenge etter at andre hadde gjort det. De har blod på hendene sine, sier han.

USA er det landet i verden med flest bekreftede dødsfall forårsaket av coronaviruset. Per innbygger har de imidlertid langt færre dødsfall enn europeiske land som Spania, Italia og Frankrike.

Landet har de siste årene gitt mellom 100 og 400 millioner dollar til WHO-prosjekter i tillegg til den årlige støtten til organisasjonen , som for perioden 2020 til 2021 er på 116 millioner dollar, skriver NTB.

WHO har foreløpig ikke kommentert hva tapet av disse pengene vil bety for dem.

I sin kritikk av helseorganisasjonen, peker Trump særlig på en Twittermelding WHO delte 14. januar. Der skrev de at kinesiske myndigheter foreløpig ikke hadde funnet klare beviser for at coronaviruset smittet mellom mennesker.

Avisen Guardians faktasjekkere peker imidlertid på at Trump selv lovpriste Kina for deres åpenhet om viruset på Twitter 24. januar.

11. mars ble coronakrisen erklært en global pandemi av WHO – etter at flere land, deriblant USA, ikke fulgte rådene de kom med, skriver avisen.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus snakket da om alarmerende lite handling fra flere verdensledere, og det er godt dokumentert at Trump i begynnelsen mente at coronaviruset «ikke var noe å bekymre seg for».

Avisen New York Times peker på at Trump i sin kritkk av WHO sier lite om hans administrasjons «passivitet» i perioden fra 31. januar og frem til han erklærte viruset en nasjonal krise 13. mars.