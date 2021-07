Global plastmangel gir trøbbel for båtprodusent - varsler prishopp neste år

Økte råvarepriser sinker båtproduksjonen hos Hydrolift i Fredrikstad. - Til neste år blir det dyrere med båt, sier daglig leder Bård Eker.

NY, DYR BÅT: Produksjonssjef Anders Vongraven Krogh (t.v.) og daglig leder Bård Eker foran sin nyeste båt i Hydrolifts X-serie.

– Alle skal ha båt nå!

Produksjonssjef Anders Vongraven Krogh og daglig leder Bård Eker viser vei inn i Hydrolifts nye produksjonslokaler i Gamle Fredrikstad. Her har båtbyggerne tre og et halvt tusen kvadratmeter å boltre seg på.

Midt i pandemien flyttet båtprodusenten ut av et lokale som var halve størrelsen. Planen er å øke produksjonen og lansere flere, nye modeller. For etterspørselen etter ny båt har gått kraftig opp det siste året.

– Folk kjøper både dyrere, kraftigere og bedre båt, sier Eker.

Båten han står foran har en prislapp på 4,2 millioner kroner.

Lokalet lukter av ny båt; en litt ubestemmelig, industriell og sødmefylt lukt. Lukten er det blandematerialet resin og glassfiber som avgir, opplyser produksjonssjefen.

Resinen blandes med glassfiber i et eget rommed spesiell ventilasjon utenfor produksjonslokalet. For man skal helst ikke stå for lenge med nesa nedi blandingen.

VEKST: Hydrolift har utvidet produksjonen og flyttet inn i større lokaler under pandemien. Vis mer byoutline Annika Byrde/NTB

– Lukta i seg selv er ikke farlig, men vi som jobber her har blitt så vant til den at vi ikke lenger legger merke til den, sier Krogh.

Forsinket opplevelse

Resin er en type plast og ser ut som en turkis, seig sirup. I mange typer støpeprosesser, blant annet hos Hydrolift, blandes resin med vevde glassfibermatter som deretter legges for hånd eller kjøres i vakuum før det stivner i utvalgt form. Og vipps, så har du et skrog.

Men resin finnes det lite av om dagen. I tillegg til motorer. Og en drøss av andre ting man trenger for å bygge båt.

Det verste som kan skje er at kundene ikke får båten når de skal, innrømmer Krogh. Det er ikke alltid Hydrolift har vært helt på tiden med leveranse det siste året, slik de pleier.

– Det er ingen som dør av at de ikke får båten ferdig til ferien, men vi leverer jo en opplevelse. Dette er følelsene til folk, hele familien gleder seg til å dra ut med den båten, hele ferien blir kanskje planlagt rundt den båten, sier han.

KVALITETSSIKRING: Daglig leder Bård Eker (t.v.) og produksjonssjef Anders Vongraven Krogh kvalitetssikrer båten som skal ut til en kunde. Vis mer byoutline Annika Byrde/NTB

Rekordmange leveranseproblemer

Årsaken til mangel på råvarer og komponenter er sammensatt, forklarer leder May Britt Hansen i Komposittforbundet. Hun kjenner godt til mangelen på resin, som ikke bare brukes til å lage skrog til båt, men også inngår i mange byggematerialer.

Treghet i produksjonen som følge av pandemien er noe av forklaringen på hvorfor essensielle råvarer ikke lenger er hyllevare, i tillegg til korken i Suez-kanalen rundt påsketider.

Kuldesjokket som rammet Texas i vinter har også vært en medvirkende årsak, ifølge Hansen. Temperaturen var den laveste målte siden 1989, og flere fabrikker måtte stenge produksjonen. Det førte blant annet til enorme fall i oljeproduksjon, naturgass og vindkraft.

REKORD I FORCE MAJEUR: Det har aldri vært større leveranseproblemer i komposittindustrien, opplyser daglig leder May Birtt Hansen i Komposittforbundet. Vis mer byoutline MCKNOX

– Det har ikke vært meldt force majeure så mange ganger som første kvartal i år, på flere årtier, sier hun.

Selskaper melder om såkalt «force majeure» når uforutsette hendelser utenfor selskapets kontroll gjør det umulig å gjennomføre leveranse.

Lav flytrafikk reduserer plastproduksjon

Én som har mottatt mange slike brev hittil i år, er plastforhandler Ronny Ervik. Han er salgsleder i plastdistributøren Ultrapolymers og forteller at én av flere medvirkende årsaker til mangelen på plast, er lav flytrafikk.

For både parafin som går til flybensin, og mange typer plast utvinnes av olje.

– Lavere etterspørsel og aktivitet i oljeraffineriene gjør at flere plastprodusenter heller ikke har opprettholdt produksjonen på full speed, sier Ervik.

Han forteller at det europeiske markedet er veldig følsomt overfor endringer i asiatiske og amerikanske markeder, fordi Europa relativt sett produserer lite plast i forhold til etterspørselen.

– Vanligvis importerer vi en stor andel av råvarer til plast fra USA og Asia, men som følge av produksjonsmangelen må vi forsyne oss selv, i tillegg til at noe eksporteres til USA og Asia, sier han.

Dyre råvarer over hele linja

NHO anslår at hver fjerde bedrift øker prisene fremover. 77 prosent av de spurte NHO-medlemmene oppga at prisøkningen kommer av dyrere råvarer.

– Resin og flere plaststoffer er nok et eksempel på varer det er knapphet på globalt, sier samfunnsøkonom Hallvard Mørck i NHO.

Samlet sett har plaststoffer sett en prisøkning på 40 prosent sammenlignet med i fjor, viser SSBs importstatistikk.

– Fordi resin og plast er viktige innsatsfaktorer i mange industriprodukter, kan en global mangel gi høyere kostnader for industrien og høyere priser på varene som produseres, sier Mørck.

– Utfordringer i mange ledd

Også båtforbundet Norboat har merket seg at etterspørselen etter resin og andre råvarer til plastproduksjon har vært het den siste tiden.

– Det er utfordringer i veldig mange ledd, sier daglig leder Magnus Frøshaug Ryhjell.

For enkelte råvarer til produksjon av plast har Ryhjell registrert prisøkninger oppe i både 60 og 70 prosent.

– Det har rett og slett blitt mye dyrere å produsere båt, sier han.

Salget av nye båter økte med 15 prosent i fjor, anslår Norboat. Den sterke etterspørselen reflekteres også i tall fra bruktmarkedet, hvor salget av bruktbåter doblet seg i fjor, ifølge Finn.

SMILER AV SALG: Magnus Frøshaug Ryhjell er daglig leder i Norboat og kan smile av et totalt omsetningshopp i båtbransjen. Men han legger ikke skjul på at økt etterspørsel og mangel på leveranser har gitt store utfordringer den siste tiden. Vis mer byoutline Norboat

– Ekstremt uforutsigbart

I produksjonshallen til Hydrolift i Gamle Fredrikstad er båtbyggerne i ferd med å feste fenderlisten på en splitter ny båt med 900 hestekrefter.

Modellen var nylig på turné med Porsche, som er en av Hydrolifts samarbeidspartnere. Nå skal siste båt i produksjonslinjen straks ut til en kunde som er sikret båt før sommerferien. Daglig leder Eker og produksjonssjef Krogh har så langt klart å levere.

Men blandede følelser oppstår når de retter blikket mot neste sesong.

– Det er vanskelig å være bekymret i en periode hvor det i utgangspunktet går så bra. Det er fantastisk feedback fra markedet, men vanskelig med leverandørene. Vi har ikke fått nye motorer på tre kvart år snart, sier Eker.

SISTE FINISH: Flere mann må til for å feste fenderlista på den nye båten. For at den skal sitte perfekt, må gummien varmes opp før den legges langs toppen av skroget. Når fenderlista kjøles ned, blir den stiv og hard og sitter som støpt. Vis mer byoutline Annika Byrde/NTB

– Det er jo ekstremt uforutsigbart. Du vet aldri hva som kommer og ikke. Du ser det kommer en lastebil og blir lettet over at endelig kommer delene våre, og så åpner du og ser at det er feil deler, det skulle vært tre paller men kommer bare én, alt mulig rart skjer, fortsetter han.

– Skal man ha båt til neste sesong må bør man bestille nå, legger Krogh til.

Eker innrømmer at Hydrolift i flere sammenhenger har sett seg nødt til å bestille flere deler enn de trenger, i et forsøk på å sikre seg nok.

Usikkerheten rundt leveranser har imidlertid gjort de to veldig sikre på én ting: Neste år blir det dyrere med båt, også for kunden.

– Hvor mye dyrere blir det?

– Det er jo det vi må finne ut av nå. Og det blir litt av et regnestykke, sier Eker.