Oljefondet kobles til barnearbeid i kakaoindustrien: – Graverende

Oljefondet eier aksjer i milliardklassen i internasjonale selskaper som skal ha barnearbeid i verdikjeden. Nå har finansministeren fått et skriftlig spørsmål på Stortinget, og opposisjonen reagerer.

OMSTRIDT: Oljefondet eier aksjer og rentepapirer for flere milliarder i selskaper som kobles til barnearbeid. Her illustrert ved en plantasje på Elfenbenkysten. Vis mer byoutline SIA KAMBOU / AFP

Statens pensjonsfond utland, eller Oljefondet, har tidligere blitt knyttet til selskaper med finansielle bånd til militærregimet i Myanmar, og utestengte i mars selskaper med bånd til det nevnte regimet og Israel.

Nå kobles fondet til barnearbeid, enten direkte eller via underleverandører, gjennom eierskap i selskaper som Nestlé, Barry Callebaut og sjokoladegiganten Mondelez.

Det får stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) til å reagere.

– Barnearbeid er et menneskerettighetsbrudd, og jeg forventer at oljefondet har klare strategier for å redusere bruken av dette, sier han til E24.

Saken har fått Øvstegård til å stille skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner hvor han ber om en redegjørelse for arbeidet som gjøres for å forhindre at selskaper Oljefondet investerer i benytter seg av barnearbeid.

KRITISK: Freddy André Øvstegård reagerer på Oljefondets eierskap i selskaper i kakaoindustrien. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

Internasjonale giganter som Nestlé, Hershey, Mondelez og Barry Callebaut ble i februar saksøkt av åtte menn som hevdet at de i barndommen ble tvunget til å arbeide på kakaoplantasjer tilknyttet selskapene, skriver Business Insider.

Ifølge en rapport fra danske Danwatch, gjengitt av Fairtrade, har andelen barnearbeid i Elfenbenskysten økt fra 33 prosent i 2009 til 41 prosent i 2019.

MDG: – Graverende sak

Også Oda Sofie Pettersen, førstekandidat i Agder for Miljøpartiet De Grønne, reagerer. Hun mener at Norges Bank i flere år har hatt kjennskap til at kakaoindustrien benytter seg av barnearbeid.

– Sanner sier at han er fornøyd med rammeverket, og vil ikke gjøre noe mer. Dette er en ganske graverende sak, skal jeg være helt ærlig.

Statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet understreker at regjeringen er opptatt av etisk bevissthet og åpenhet rundt forvaltningen av oljefondet.

– Når fondet investeres i land og bransjer med høyere etisk risiko, må oppmerksomheten rettet mot mulige normbrudd være høyere enn ellers, sier hun.

VIL STYRKE ETIKKEN: Regjeringen har et ønske om å styrke de etiske rammene for forvaltning av oljefondet, sier statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Vage ord og vendinger

Men det er bred politisk enighet om at utelukkelser av selskaper skal henge svært høyt, minner Moen om.

– Ved å utelukke et selskap gir en fra seg muligheten til å påvirke gjennom dialog og stemmegivning. Å selge seg ut innebærer også risiko for at investorer som i mindre grad vektlegger ansvarlighet og stiller tydelige forventninger til selskapet erstatter oljefondet som eiere.

I årets fondsmelding foreslo regjeringen å styrke rammene for ansvarlig forvaltning av Oljefondet.

Forhåndsfiltrering var én av flere ting som ble fremhevet i finansministerens fondsmelding, men Sanner poengterte der at «vi legger ikke opp til å innføre forhåndsfiltrering».

Øvstegård i SV er derfor lite imponert over svaret fra Finansdepartementet når de viser til fondsmeldingen.

– Det avslører jo at regjeringen ikke har tenkt til å gjøre noe konkret for å styrke ansvarligheten i forvaltningen av oljefondet. Her holder regjeringen seg til vage ord og vendinger uten å gjøre det som kreves for å faktisk få til en forandring, sier han.

Her er selskapene Nedenfor følger en oversikt fra Oljefondets aksjebeholdning med et utvalg av selskapene som kobles til barnearbeid. Verdiene er basert på fondets oversikt sist oppdatert ved årsskiftet. Barry Callebaut – internasjonal kakaoprodusent. Oljefondet eier aksjer for 1,57 milliarder kroner. Hershey – en av verdens største sjokoladeprodusenter. Oljefondet eier aksjer til en verdi av 1,82 milliarder kroner. Nestlé – verdens største produsent av mat- og drikkevarer. Oljefondet eier aksjer for over 77 milliarder kroner. Unilever PLC – multinasjonalt industrikonsern. Oljefondet eier aksjer for 33 milliarder kroner. Starbucks – internasjonal kaffebarkjede. Oljefondet eier aksjer og rentepapirer for rundt 12 milliarder kroner. Vis mer vg-expand-down

Nestlé om barnearbeid: – Uakseptabelt og trist

Nylig ble sjokoladegigantene Nestlé og Cargill frifunnet i amerikansk rett etter søksmålet fra gruppen fra Mali.

Av de totalt syv selskapene som i utgangspunktet ble saksøkt, var det bare Nestlé og Cargill som ble tatt helt til høyesterett. Men retten mente det ikke var grunnlag til å dømme de to selskapene for brudd på menneskerettighetene under amerikansk lov.

Alle de saksøkte selskapene har gjennom hele rettssaken nektet for å ha vært involvert i barnearbeid.

– Vi har aldri vært involvert i barnearbeidet, som motparten hevdet, og vi vil nå fortsette på jobben med å bekjempe barnearbeid i kakaobransjen sammen med partnere, myndigheter, organisasjoner og bransjen, sier Vladimir Wendl, som er Nestlés norgessjef.

TRIST: Norgessjef Vladimir Wendl i Nestlé sier at barnearbeid er trist og uakseptabelt og viser til at selskapet jobber for å stoppe det. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold / E24

I 2013 lanserte selskapet Nestlé Cocoa Plan for å jobbe med utfordringene knyttet til barnearbeid i kakaoindustrien. Men problemene er store og strukturelle, mener Nestlé-sjefen, som kaller barnearbeid både «uakseptabelt» og «trist».

– Suksess avhenger av en rekke faktorer og bredt engasjement. Vi fokuserer på rotårsakene, som fattigdom, mangel på kunnskap og mangel på utdanning, sier Wendl.

Kjent problematikk for fondet

E24 har presentert synspunktene for Line Aaltvedt, pressekontakt i Oljefondet. Hun poengterer at «barns rettigheter er et tema fondet har vært opptatt av lenge», og viser til forventningsdokumentet om barns rettigheter.

Aaltvedt forsikrer at Oljefondet er kjent med temaet, og at de i en lengre periode har jobbet aktivt for å forstå problematikken.

– I 2019 innledet vi dialog med ni selskaper som handler kakao eller produserer sjokolade. Formålet med dialogen er å forstå hvordan selskapene håndterer avskogingsrisiko og barns rettigheter i leverandørkjeden og hvordan det påvirker innkjøpsprosessen.