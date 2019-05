Dette er de mest attraktive arbeidsgiverne

– For noen år siden raste flere selskaper innen olje og gass i rangeringen over de mest attraktive arbeidsgiverne innen business. Det at flere selskaper innen olje og gass nå klatrer i rangeringen, er kanskje en indikasjon på at næringen kan friskmeldes, sier Norgessjef Carlo Duraturo i Universum, til E24.

Oljekjempen Equinor klatrer fra 5. plass til 2. plass i rangeringen i rangeringen av attraktive arbeidsgivere innen business. Og oljeservicekonsernet Aker Solutions klatrer fra 14. plass til 6. plass.

Oljeselskapet ConocoPhillips Norge er ett av to selskaper som klatrer mest. Selskapet bykser opp 16 plasseringer til 53. plass på business rangeringen. (ATEA klatrer like mange plasseringer som ConocoPhillips Norge til 65. plass, men opererer i en annen bransje).

Mer interessert

Christian Sigvaldsen

Christian Sigvaldsen er fremdeles under utdanning fra BI, jobber som intern hos Fearnley Offshore Supply.

– Mitt ønske har vært å bli skipsmegler, eller jobbe for meglerhus med fokus innen trading av energiprodukter og råvarer, sier Sigvaldsen til E24.

Han forteller at interessen for energibransjen har blitt styrket de siste årene. Han synes både olje- og gass og fornybar energi er spennende.

– Jeg synes shipping er veldig interessant, spesielt energisektoren innen shipping. Det jeg liker er at shipping er drevet av svingninger, og så er det et økende behov for energi, som følge en voksende verdensbefolkning, sier Sigvaldsen, som til høsten begynner på mastergraden innen energi og finans på Cass Business School i London.

– Unge ønsker jobb innen fornybar energi

Konserndirektør Camilla Grana i bemannings- og rekrutteringsbyrået Randstad har merket at de siste årene har særlig unge mennesker fått en økt bevissthet når det gjelder formålet til arbeidsgivere de ønsker å jobbe hos.

– Særlig unge mennesker som ønsker å jobbe med energi, ønsker seg inn i selskaper innen fornybar energi. De er bevisste på at det selskap de ønsker å jobbe for har en klimatankegang, viser miljøhensyn og har en god renommé, sier Grana til E24.

Universum-undersøkelsen Hvert år spør Universum norske studenter om hvor de aller helst vil jobbe.

Resultatene gir ledelsen i noen av de største og mest anerkjente selskapene i landet en pekepinn på om de lykkes i kampen om å vinne de beste hodene.

Listene er delt inn i seks ulike kategorier: Business, Ingeniør, IT, Jus, Humaniora og Medisin.

14.519 studenter fra 26 universiteter har svart i årets undersøkelse.

En studie har viset at det er behov for mellom 24.000-28.000 nye ansettelser i olje- og gassnæringen i perioden 2018–2022.

Studien ble gjennomført at forskningsinstituttet IRIS som i 2018 ble fusjonert inn i forskningskonsernet NORCE.

Kolbjørn Andreassen er informasjonssjef i bransjeforeningen Norsk olje og gass. Han bekrefter at nyutdannede studenter har oppdaget at oljenæringens behov etter arbeidskraft har økt etter oljebremsen som krevde tusenvis av jobber og strupet bransjens profitt.

– Vi ser en helt annen optimisme nå i bransjen enn for 2–3 år siden da det var snakk om oppsigelser og kostnadskutt, sier Andreassen til E24.

Høyest årslønn



Undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2018 viser at olje- og gassektoren er bransjen der lederne har den høyeste årslønnen av alle, med en gjennomsnittslønn på nesten én million kroner.

Dette til tross for at reallønnsutviklingen til ledere i olje- og gassnæringen var negativ både i 2012, 2014 og i 2017. Dette ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018.

– Betingelsene for ansatte i bransjen er relativt gode, sier Andreassen.

Gjennomsnittslønn innen olje og gass var 34,1 prosent høyere enn gjennomsnittsinntekten til alle lederne sett under ett i 2017.

Det er forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet storbyuniversitetet, som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag av arbeidstagerorganisasjonen Lederne.

Konsulentselskaper er blitt mindre attraktive



Undersøkelsen til Universum viser at konsulentselskaper ikke står like høyt i gunst hos nyutdannede studenter nå sammenlignet med for ett år siden.

Topp 30 innen Business 1. DNB

2. Equinor

3. PwC

4. Innovasjon Norge

5. Sparebank 1

6. Aker Solutions

7. Deloitte

8. SAS

9. EY

10. Norges Bank

11. KPMG

12. Coca-Cola European Partners Norge

13. Microsoft

14. McKinsey & Company

15. Nordic Choice Hotels (bl.a. Clarion, Quality, Comfort)

16. Rolls-Royce

17. Forsvaret

18. L'Oréal Group

19. Orkla

20. Telenor

21. Norgesgruppen

22. The Boston Consulting Group (BCG)

23. Nordea

24. Utenriksdepartementet

25. Hydro

26. Handelsbanken

27. Skatteetaten

28. Gjensidige

29. Finansdepartementet

30. Visma

PwC faller fra 2. plass til 3. plass. Deloitte faller fra 3. plass til 7. plass. EY faller fra 4. plass til 9. plass. McKinsey & Company faller fra 8. plass til 14. plass.

Camilla Grana i Randstad peker på at tradisjonelt har konsulentbransjen vært trendy. Men at de siste årene har hun fått et annet perspektiv på dette særlig fra en del unge mennesker.

– Det er et tankeskifte hos en del yngre. Flere som i utgangspunktet har en profil som gjør at de kunne passe inn i konsulentbransjen gir uttrykk for at de ønsker å jobbe i et miljø som er mindre og har andre fokus enn business og å skrive timer, sier Grana.

Samtidig peker hun på at unge mennesker med høyere utdanning med etterspurt kompetanse innen digitalisering og teknologiutvikling vet at de er attraktive, og kan velge hvem de vil jobbe med og hva de vil fylle arbeidshverdagen med.

Bank og finans gjør det bra

I topplisten over de mest attraktive arbeidsgiverne innen business gjør bank og finans det generelt bra.

DNB beholder sin 1. plass på listen. Sparebank 1 klatrer ti plasseringer til 5. plass. Handelsbanken klatrer ni plasseringer til 26. plass.

– Mange av bankene har vært flinke til å signalisere at vi går inn i en ny tid. De er fortsatt på jakt etter økonomer, men de har behov for økonomer med en digital forståelse, sier Duraturo i Universum.