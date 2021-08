Anita Krohn Traaseth svarer på spørsmål om karriere og ledelse fra E24s lesere. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Anita svarer: Hjelp, sjefen vet at jeg vil bytte jobb

Hei Anita! Jeg har søkt på en stilling hos min nåværende arbeidsgiver, en stilling som ble utlyst internt. Nå viser det seg at jeg ikke får den jobben, men utfordringen er at min nåværende leder vet at jeg søkte meg til den andre jobben, og nå er det rett og slett kleint å bli værende der jeg er (...)

Anita Krohn Traaseth Anita Krohn Traaseth er mangeårig næringslivsleder, styremedlem og forfatter. Hos E24 svarer hun på spørsmål fra leserne om karriere og ledelse.

Hei!

Jeg forstår følelsen du har nå, men dette kan du enkelt gjøre noe med! (...)