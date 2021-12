Ti tips for en bedre kontorkropp

Sitter du med PC i sofaen eller henslengt ved et kafébord når du jobber? Det kan gi deg rygg- og nakkeplager. Her er ti øvelser for å løsne opp på en stiv kontorkropp.

IKKE SITT SLIK: Sliter du med vond rygg eller nakke, kan løsningen ligge i å justere sittestillingen din. Det sier PT Torbjørn Strand Husevåg. Vis mer

– Jeg anbefaler å sette av en bestemt tid til å gjøre disse øvelsene, fordi da er det større sjanse for at de blir gjort, tipser Torbjørn Strand Husevåg.

1. Wall slides

1) Stå med ryggen helt inntil veggen (..)