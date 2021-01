Slik gjør virksomheten din knallsuksess på sosiale medier

Charlotte Warner Melby og moren Linda Melby omsatte for 27 millioner i 2020, og gir sosiale medier æren for suksessen. Her er ekspert Thomas Moens beste råd for å lykkes med bedriften digitalt.

Charlotte Melby er med på å drive nettbutikken Lindas Dekor, sammen med moren Linda Melby. Vis mer byoutline Lindas Dekor