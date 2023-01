Når veksten snur til nedgang

Mange ledere har glemt at det er umulig å vokse inn i himmelen. Her er rådene for å være beredt på usikre tider.

Kollapsen av kryptobørsen FTX (forkortelse for Futures Exchange) har rystet finansmiljøene verden over. Flere hundre milliarder dollar ble radert bort da selskapet gikk konkurs i november, og tusenvis av investorer står i fare for å miste alt.

Berit Svendsen Berit Svendsen er sjef for Ski-VM i Trondheim i 2025. Hun har tidligere vært leder for Vipps' internasjonale satsning og vært direktør i Telenor.

