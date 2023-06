Hotellsjef Hero Azeez (29): – Liker at jeg er med på å bryte ned barrierer

Hero Azeez (29) startet hotellkarrieren som en utplasseringselev på ungdomsskolen. Så ble hun hotellsjef som 25-åring.

I en alder av 25 ble Hero Azeez hotellsjef på Hotel Christiania Teater. Hun ble også kåret til Årets Unge Hotelier i 2021 av HSMAI HSMAIHSMAI – Hospitality Sales and Marketing Association International er en global organisasjon grunnlagt i USA i 1927. Hero er aktiv i HSMAI i dag, med et prosjekt som heter "connecting future leaders"..

– Det er veldig tilfeldig at jeg havnet på riktig spor. Som utplasseringselev fra Mysen var det veldig stort for meg å jobbe på et hotell i hovedstaden.

Azeez har alltid jobbet hardt. Samtidig som hun var på utplassering i Oslo, jobbet hun to ekstrajobber i hjembyen. Da ble det lite tid til å være med venner og drive med hobbyer.

– Det jeg fikk av et sosialt liv, var når vennene mine kom innom jobben min på gatekjøkkenet i Mysen, sier hun.

HARDT ARBEID: Hero Azeez har brukt mye tid på å få erfaring og kompetanse.

Azeez hadde et klart mål fra tidlig alder: hun ville jobbe i hotellbransjen. Med et smil om munnen sier hun at hun ikke har angret på valget og at hun har hatt det veldig gøy på veien.

– Jeg har brukt mye tid på å bygge opp erfaring og kompetanse. Dette har jeg gjort ved å være veldig «på» og sørge for å jobbe i ulike avdelinger på hotell.

«PÅ»: Hero har vært innom og kjenner alle avdelinger på et hotell.

Fars råd

Veien til hotellsjefrollen har ikke vært helt uten utfordringer. Etter at hun mistet faren sin, var hun i stor sorg. Dette førte til at hun begynte å studere hotelledelse i 2015 på Høyskolen Kristiania samtidig som hun jobbet deltid på The Thief.

Hun sluttet ikke helt i hotellbransjen, men hun trengte å endre på hverdagen sin.

– Det var vanskelig å fortsette med det samme, jeg trengte å få nye impulser, ha en ny rolle, treffe ny mennesker og tilegne meg mer kompetanse.

Selv om Azeez har blitt fortalt av flere at hun var for ung til å sikte så høyt som hun har gjort, så lyttet hun kun til farens råd: «Du kan nå dit du vil, med evne, vilje og hjertet på rett sted.»

– Jeg skulle ønske at faren min var tilstede da jeg signerte min første lederrolle. Han hadde vært så stolt.

FARS RÅD: «Du kan nå dit du vil, med evne, vilje, og hjertet på rett sted.»

Hero Azeezs karrierehøydepunkter 2009 - Kurs og konferansevertinne hos Clarion Hotel Royal Christiania

2013 - Service Manager hos Clarion Hotel Royal Christiania

2015 - Begynte på bachelor i Hotelledelse på Høyskolen Kristiania

2015 - Resepsjonist hos The Thief

2017 - Inhouse Sales Agent hos The Thief

2019 - Hotel Manager hos Hotel Christiania Teater

2021 - Administrerende Direktør hos Hotel Christiania Teater

2021 - Kåret til Årets Unge Hotelier Vis mer

Hun forteller E24 om opplevelser der andre mennesker hun skal ha et møte med, blir forbløffet over at hun er direktøren.

– Jeg opplever ofte at andre er overrasket over at jeg er hotelldirektør. Vi har en jobb å gjøre for å normalisere at unge kvinner kan også være lederposisjon.

UNG HOTELLSJEF: Hero Azeez (29) ble hotellsjef da hun var 25 år.

Kvinner utgjør 15,5 prosent av norske toppsjefer, ifølge CORE Toppleder-barometer. Hero Azeez har ikke opplevd at det å være kvinne har vært noe hinder i egen karriere.

– Men jeg har jo jobbet i et konsern med et stort fokus på likestilling og mangfold. Det er likevel trist for næringslivet at vi ikke velger blant et bredere utvalg av befolkningen.

Azeez mener at arbeidsgivere burde jobbe systematisk for å avdekke hull i organisasjonen sin.

– Mangfold bør være på agendaen. Alle selskaper burde ta ut rapporter som blant annet viser kjønnsfordelingen. Dataen bør være et verktøy som benyttes for fremdrift og inspirasjon i rekrutteringsprosesser.

Hun mener også at antallet kvinner og menn på ledelsesnivå skal reflektere hvordan det ellers ser ut i selskapet.

– Om det for eksempel er 50 prosent kvinner som jobber i selskapet, vil det være på høy tid å ta grep om det kun er 5 prosent kvinner som representeres på ledelsesnivå.

TILTAK: Hero mener det er viktig med konkrete tiltak for å fremme mangfold og likestilling i næringslivet.

Tiltak må til

Hero Azeez er opptatt av hvordan man kan få flere kvinner inn i lederstillinger. Hun peker på et tiltak fra Strawberry for å ivareta likestillingsprinsippet for lønn:

– Strawberry kartlegger og analyserer lønnsforskjeller i selskapene. Deretter får vi en rapport som direktørene må følge opp.

Azeez har også råd til kvinner med lederambisjoner.

Ikke la stillingsannonsen skremme deg fra å søke. Fortell heller hvorfor du er den rette personen til rollen:

– Du bør våge å søke på stillinger der du ikke innfrir alle kravene som arbeidsgiver har på stillingsannonsen.

Hun påpeker også viktigheten av å være transparent med arbeidsgiver om dine lederambisjoner.

– Kanskje de har noen tips og kan hjelpe deg med å lage en plan!