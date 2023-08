Siste sjanse: Tips oss om årets ledertalent

Kjenner du en næringslivsleder under 35 år som utmerker seg i sin rolle? Da må du være rask med å tipse oss om vedkommende.

2022: Ledertalentene fra i fjor samlet under prisutdelingen på Sentralen i Oslo.

Velg kategori under, og tips oss her innen 17. august! Da løper fristen ut. Kandidater fra alle kategorier vil være med på å konkurrere om den gjeve tittelen Årets ledertalent.

For femtende gang gjennomfører E24 kåringen Ledertalentene for å løfte frem de fremste lederne under 35 år i norsk næringsliv. Men for å finne de beste, fra land og strand i dette ganske land, så er vi avhengig av din hjelp.

Våre samarbeidspartnere

Nytt av året er at Ledertalentene gjennomføres i samarbeid med rekrutterings- og rådgivningsselskapet MeyerHaugen.

Tipsene som kommer inn, vurderes først av fageksperter på de ulike fagområdene, deretter skal rekrutterere fra MeyerHaugen intervjue og vurdere kandidatene. Og helt til slutt skal juryen avgjøre hvem som slipper gjennom nåløyet og havner på topplisten, kåre kategorivinnere og ikke minst hovedvinneren Årets ledertalent 2023.

I fjor var det Voi-sjefen Christina Moe Gjerde som toppet lista over E24s kåring i 2022.

Her finner du vinnerlisten fra 2022 og tidligere år.

Årets jury

Årets jury besår av erfarne ledere fra næringslivet:

Cathrine Foss Stene (juryleder) Leder- og organisasjonsutvikler. Gründer og eier av SKAPr Consulting. Tidligere partner og medeier i Implement Consulting Group, samt tidligere konserndirektør hos Schibsted, SAS og Manpower. Bred erfaring som styreleder og -medlem.

Martin Schütt Med-gründer og daglig leder for Askeladden & Co, gründerfabrikken som står bak selskaper som Dr.Dropin, Squeeze, Verd Begravelse m.fl. Han har bakgrunn som premiert ledertalent, og var kategorivinner og topp ti i Ledertalentene i 2019.

Maria Moræus Hanssen Hun har hatt en rekke viktige roller i selskap som Aker og Yara her hjemme, men også internasjonalt: Var konsernsjef i det tyske energiselskapet DEA, og ble så visekonsernsjef i Wintershall DEA når de to slo seg sammen.

Pablo Barrera Lopez Tidligere konserndirektør i Yara og spesialutsending til det globale matinitiativet Imagine Food Collective. Nå er Barrrera Lopez konsernsjef i Haugaland Kraft. Han er også Årets ledertalent 2018.