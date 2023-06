Ble fast sjef samme dag som salgsnyheten sprakk: – En heftig beskjed

Onsdag ble Marthine Bodd Five fast leder Danske Banks personmarked i Norge. Samme dag varslet banken at virksomheten skal selges.

Marthine Bodd Five er enig i beslutningen om at Danske Bank selger seg ut av det norske privatmarkedet.

Bodd Five har vært ansatt i Danske Bank i nærmere 14 år. I mars tok hun over som konstituert sjef for bankens personmarked i Norge, og onsdag ble stillingen fast - samme dag som salgsnyheten fra banken sprakk.

Danske bank har i dag rundt 300.000 bankkunder og boliglån på omkring 200 milliarder kroner.

– Det er en heftig beskjed å få. Det er skrevet mye bankhistorie i personmarkedet over mange år, og da det ble kommunisert onsdag kjente jeg det både i magen og i hjertet, sier Five.

Digitale investeringer

Five har vært klar over avgjørelsen før den ble kommunisert onsdag, men ønsker ikke kommentere om hun har vært involvert i prosessen.

Hun forteller at hun er enig i avgjørelsen.

– Jeg er enig i og forstår beslutningen og rasjonalet bak. Når det blir sånn at vi ikke kan investere noe mer i det fremtidige personmarkedet i Norge, er det riktig at vi ser etter en kjøper som har de ambisjonene vi kunne tenkt oss og hatt.

Samme dag som nyheten ble kjent, skrev Five på Facebook:

«Jeg og flere har jobbet på spreng for å finne mulige løsninger for personmarked. Vi har sett flere scenarioer for å bedre lønnsomheten, og hadde stor tro på at med justeringene vi gjorde i vinter ville sette en ny retning og sikre en bærekraftig og lønnsom fremtid. Dessverre ble det etter hvert åpenbart at den investeringen som måtte til, ble for tung for konsernet.».

– Hvorfor var det ikke lønnsomt?

– Vi har veldig gode resultater på lån og gode låneporteføljer, men vi trenger også å være mer lønnsomme og drive mer kostnadseffektivt. Flere digitale investeringer hadde gjort at vi kunne drevet mer lønnsomt på sikt. Når vi ikke gjør det eller har mulighet til å investere på det området, vil vi ikke klare å øke lønnsomheten slik vi ønsker, sier Five.

– Så det er digitale investeringer det står og faller på?

– Nei, ikke ene og alene. Det var et investeringsbehov både i form av kapital og i form av ansatte og kunnskap i andre segmenter, sier hun.

– Konkurransedyktighet vil ikke være til stede hvis vi ikke klarer å gi mer investering på det digitale. Det gjelder både interne digitale tjenester og prosesser, men også det som er vendt mot kunder, sier Five.

– Lange prosesser

Analytiker Zilvinas Jusaitis i Norne Securities har til E24 pekt på Nordea som en mulig kjøper av Danske Banks portefølje.

Fredag kunne E24 melde at Akademikerne Pluss, som forhandler på vegne av ti medlemsforeninger og rundt 105.000 medlemmer i Akademikerne, vil annonsere ny bankavtale for sine medlemmer i juni.

Da Akademiker-avtalen sist ble reforhandlet i juli i fjor, var mer enn 50.000 Akademikerne-medlemmer kunde i Danske Bank.

– Hvor lenge tror du personmarked-avdelingen eksisterer?

– Dette er snakk om lange prosesser, så det kan jeg ikke spekulere i. Det ene er når man kommer dit at man kommuniserer at man har en konkret kjøper. Det andre er at det må godkjenninger og overføringer på plass, sier Five.

Avdelingen har en markedsandel på seks prosent og rundt 400 ansatte.

– Så potensielt kan flere hundre miste jobben innen en viss tid?

– Nei. Vi jobber med en salgsprosess her, da vil man jobbe for å få gode løsninger for folkene og kundene, sier Five og videre at det er aktuelt at ansatte blir med videre etter salget.

Hun forteller at det er mye vemod innad i avdelingen. Selv har hun ikke rukket og tenkt på hva som skjer i fremtiden for hennes eget vedkommende.

– Akkurat nå har jeg fokus på å være her jeg er og å være en god leder. Jeg har ikke brukt så mye tid på hva som skjer etter det. Som sagt så kjenner jeg på et stort ansvar for det å ha denne rollen. Vi står sammen i det, så får vi se på sikt, sier Five.