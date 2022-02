Derfor har Anita tatt navnet Arne på LinkedIn

Flere kvinner i næringslivet har i det siste skiftet navn til «Arne» på LinkedIn. Det startet med at Anita Krohn Traaseth så NRK-serien «Lykkeland».

– Fortsatt er fordelingen av maktposisjoner i norsk næringsliv langt fra god nok, sier Traaseth.

– Det er interessant å se og viktig at det er masse engasjement rundt dette over hele landet og i alle typer bransjer, sier Anita Krohn Traaseth, mangeårig næringslivsleder og forfatter.

De siste to ukene har mange kvinner endret navnet sitt til Arne på LinkedIn. Med det vil de sette fokus på at det fortsatt er langt fram til likestilling i toppen av næringslivet. Flere bruker emneknaggen #arnekampanjen.

Det er Traaseth som har sparket i gang kampanjen i Norge med et innlegg på LinkedIn. Det var blant annet inspirert av NRK-serien Lykkeland.

– Jeg så en episode der hovedpersonen Anna ikke får jobb, til tross for økonomiutdanning og toppkarakterer. Når hun skifter navnet på CVen til Arne, får hun plutselig jobb med en gang, forteller Traaseth.

De siste to ukene har stadig flere kvinner skiftet fornavn til Arne på LinkedIn-profilen sin. Vis mer

Toppledere heter Arne

Selv om tv-serien er lagt til 1970-tallet, og likestillingen i næringslivet har kommet lenger siden det, mener Traaseth det går alt for tregt.

– Fortsatt er fordelingen av maktposisjoner i norsk næringsliv langt fra god nok. Jeg syntes det var på sin plass å minne om det nå foran årets 8. mars-markering, sier hun.

Ideen til kampanjen kom fra Nederland, der det har vært en tilsvarende farsott på LinkedIn. Der har kvinner byttet navn til Peter for å få oppmerksomhet om at det er flere menn blant toppledere i børsnoterte selskaper som heter Peter enn det er kvinnelige ledere.

I Norge ser det ut til å være Arne som er det største toppledernavnet. På listen over Norges hundre best betalte ledere i 2018 var det ifølge nettstedet Equality Check flere som het Arne enn det var kvinner.

– Mange blir overrasket når de hører hvor skjevt topposisjonene i norsk næringsliv fortsatt er fordelt mellom kvinner og menn. Denne kampanjen er kun ment som en påminnelse og en bevisstgjøring, sier Traaseth.

I kjølvannet av Traaseths initiativ er det også menn i næringslivet som viser sin støtte ved å endre navn til Anne, med emneknaggen #annekampanjen.

14 prosent kvinner i toppen

Blant topplederne i de 200 største norske selskapene er det bare 14 prosent kvinner. Det viser det årlige topplederbarometeret for 2020, som utarbeides av CORE senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.

De samme selskapene har bare 11 prosent kvinnelige styreledere, og bare en av fire medlemmer av ledergruppene deres er kvinner.

– Hva mener du bør gjøres for å få flere kvinner i toppen av norsk næringsliv?

– Mange selskaper har gjort mye bra allerede. Blant annet sørger mange for å ha med kandidater av begge kjønn helt til finalerunden når de ansetter. Det er bra, sier hun, men legger til:

– Det er nødvendig å fortsette arbeidet på flere fronter, ikke minst synliggjøringen av fakta. Tallenes tale er tydelige: Vi har fortsatt en vei å gå for å oppnå en bedre kjønnsbalanse på toppen av norsk næringsliv, sier hun.