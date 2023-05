Adjø, dårlig samvittighet!

Mange småbarnsforeldre har dårlig samvittighet overfor kollegaene for å gå tidlig fra jobb og overfor barna for ikke å være nok hjemme: Her er fire råd for å få mindre av følelsen.

Mira Kahn Programleder for podkasten Mamma Jobber og daglig leder i Fremantle Podkast Norge.

Helt sjef Hver uke deler ledere og fagfolk erfaringer, innsikt og inspirasjon om karriere og ledelse. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning. Hver uke deler ledere og fagfolk erfaringer, innsikt og inspirasjon om karriere og ledelse. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning.