Lengter etter å få folk tilbake på kontoret: – Energinivået er endret

Atea-sjef Ole Petter Saxrud ser frem mot å få folk tilbake på kontoret de flyttet til uker før pandemien brøt ut i Norge, men arkitekturpsykolog mener arbeidslivet står overfor et historisk vippepunkt.

Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea, sier det er vanskeligere å mobilisere entusiasme nå. Vis mer

Det går mot lettelser i smitteverntiltakene. Helseminister Ingvild Kjerkol har allerede lovet at de blir «betydelige», uten at hun vil gå nærmere inn på hva som vil lettes på. Venstres Sveinung Rotevatn var tydelig på at hjemmekontorpåbudet burde ryke først.

– Det har vi sett frem mot, sier administrerende direktør i Atea, Ole Petter Saxrud om muligheten til å få folk tilbake i kontorlokalene.

IT-selskapet har hovedkontor i et nytt «smartbygg» på Økern, øst i Oslo. Det grå kontorbygget med store vinduer har 6.000 sensorer for å måle tilstedeværelse, temperatur og bevegelse, ifølge nettsiden.

Heisene kan styres med både adgangskort og app, sensorer styrer lysene og møterommene har skjermer og videoutstyr til møter. De rakk å flytte inn noen uker før pandemien kom til landet, nå mangler de folkene.

– Energinivået er endret, det er vanskeligere å mobilisere entusiasme nå, sier Saxrud.

Saxrud står i byggets øverste etasje, hvor de har en skjerm i et hjørne og smale billiard-bord i et annet. Her skal de legge til rette for de gode pausene. Målet er at det skal bli attraktivt å komme tilbake på kontoret, for det har vært tungt å få folk bort fra hjemmekontorene i perioder.

– Det kan være mange grunner til det, skyter han inn og trekker frem frykt for smitte og reisevei, som eksempler.

Arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland i Mellomrom trekker frem estetikken fra hjemmet som en viktig årsak til at noen foretrekker hjemmekontor, i tillegg til mangelen på reisevei. Han peker på små forhold, mindre inndelinger og at det har et personlig preg med kunst og pynt.

«Intenst opptatt» av hjemmekontor

Det handler også om tilgang på «gode godsaker», som frukt, snacks eller drikke, samt mulighet til å trekke seg tilbake til stille områder, trekker Skjæveland frem.

Når lettelsene kommer blir det vanskeligere for arbeidsgivere å planlegge og beregne kontorhverdagen.

– Folk er jo intenst opptatt av dette med hjemmekontor, sier han.

Han påpeker at han tror det har kommet for å bli. De siste 100 årene har det blitt innført 8-timers arbeidsdager, ferie for alle og foreldrepermisjon, felles for de alle er at det har gitt arbeidstagere økt råderett over egen tid, samt at arbeidsgivere ikke kan ta godene tilbake.

– Jeg tror folk generelt undervurderer betydningen av dette. Det er ganske stor omveltning i norsk arbeidsliv, og frem mot 2030 kommer dette til å sette spor vi ennå ikke ser rekkevidden av, sier han.

Han beskriver det som et «historisk vippepunkt i arbeidslivet».

Før pandemien var det i gjennomsnitt rundt 30 prosent fravær fra kontoret, enten det var sykdom, reiser eller lignende. Beregninger fra Skjæveland viser at med en hjemmekontordag i uken vil det være omtrent 50 prosent i gjennomsnitt på kontoret. Økes det til to dager i uken blir det kun rundt 30–40 prosent igjen.

Møterommene er klare, men de ansatte er fremdeles på hjemmekontor. Vis mer

På tirsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helseminister Kjerkol stige opp på podiet og legge frem de nye tiltakene.

Først etter det skal Atea samle troppene og legge en plan for «den nye normalen».

Fremover vil de legge til rette for fleksibilitet for de ansatte, og det nye kontoret mener Saxrud ikke primært er en «pultrekke hvor man sitter og jobber, men ser på det mer som et torg og en samlingsplass».

Flyttet inn uker før pandemien

Det er mellom 500 og 600 som har hovedkontoret til Atea som sin arbeidsplass, men sjefen anslår at de har plass til omtrent 450 samtidig. Han understreker at heller ikke før pandemien var alle på kontoret samtidig, da mange av selgerne er ute hos kunder.

De rakk å bruke det nye bygget i noen uker før hele Norge ble sendt på hjemmekontor. Selv om de ikke har rukket å «bo seg til» i bygget, så gjøres det justeringer. Saxrud tror at de vil få flere sosiale sofagrupper, men kanskje færre tradisjonelle arbeidsplasser.

Fremtidens kontor tror han nemlig har en annen funksjon enn det har hatt til nå.

– Det blir et viktig samlingssted for kreativitet, idémyldring og alle prosesser hvor man trenger flere synspunkter, sier han.

Oppgavene man løser hver for seg på egen PC tror han at mange kanskje vil fortsette å ønske å gjøre hjemme.

Gjennom pandemien har arbeidslivet sett at hjemmekontor fungerer. Man kan ha møtene digitalt, men man mister mikrokommunikasjonen, forklarer Skjæveland. Det handler om samtalene ved kaffemaskinen, beskjedene du kommer på når du ser en kollega, og det å kunne se og høre de man jobber med.

– Den er veldig verdifull for å oppnå god samhandling, tilhørighet, trygghet og faktisk også helse. Alt dette er noe som smører samhandling i arbeidsprosesser, samarbeid og tjenesteproduksjon, forklarer Skjævland om hvorfor arbeidsgivere ønsker folk tilbake.

I perioden med påbudt hjemmekontor har arbeidstagere selv meldt at de er produktive på hjemmekontor, men Skjæveland påpeker at lederen ikke nødvendigvis er enig. Det forklarer han med at selv om arbeidstagere har gjort det de hadde tenkt, så har de ikke gjort oppgavene lederen ser er de viktigste for helheten.

Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea, foran graffitiverket av Christoffer «Salke One» Henriksen med mottoet «The Place 2 Be» (TP2B). Vis mer

Nå ser Saxrud frem til at de ansatte igjen kan bygge sosiale relasjoner til kollegaene sine, for det er ikke like enkelt å få til på videomøter.

– Den nære daglige kontakten med «flokken din» – den har vært utfordrende, sier Saxrud.