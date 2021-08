Superledernes beste tips til unge

Hva kreves for å bli en god leder? Vi ba fire av Norges fremste lederprofiler om å komme med sine beste tips til unge som vil opp og frem.

Berit Svendsen, Sigve Brekke, Anita Krohn Traaseth og Stine Trygg-Hauger kommer med sine beste ledertips til unge. Vis mer

Berit Svendsen er en tungvekter i norsk næringsliv, og er blant annet kjent for å ha levert gode resultater som Skandinavia-sjef i Telenor. Nå er hun leder for Vipps sin internasjonale satsing, og hun trekker blant annet frem viktigheten av digital kompetanse når hun skal gi råd om hvordan lykkes som leder i dag.

Må inspirere: Berit Svendsen sier at en toppleder må kunne inspirere andre og også bli inspirert av andre. Slik henter man energi, ifølge Svendsen. Vis mer

Her er Vipps-lederens fem beste ledertips til unge:

1. Hold deg oppdatert på den teknologiske utviklingen.

– Det er viktig å ha et overordnet bilde på utviklingen og se hvilke muligheter teknologien gir til å løse bedriftens oppgaver og skape verdier for selskapet. Det er derfor også nødvendig å lære seg å stille de riktige spørsmålene.

2. Ikke vær redd for å feile.

– Når du feiler, er det viktig å være åpen om at du har gjort det, lære av feilene og å komme seg videre.

3. Bygg gode team.

– Som leder må du sette sammen team med mangfoldig kompetanse som utfyller hverandre. Du må også sette høye og tydelige ambisjoner og utvikle teamet, samt anerkjenne prestasjoner på individ- og gruppenivå.

4. Vær engasjert og ta initiativ. Inspirer og la deg inspirere av andre.

5. Tør å prioritere og ta kalkulert risiko.

– Det er her jeg synes mange ledere faller gjennom. Som leder må du evne å flytte dyktige folk og penger til de områdene som er viktigst på sikt. Klarer du ikke det, vil strategien falle gjennom.

Telenor-sjefen: – Folk er folk!

Viktig å huske når du klatrer oppover i karrierestigen: – Ikke oppfør deg annerledes mot de du jobber med selv om du har fått en ny tittel. Det er viktig å behandle alle i organisasjonen likt, fordi alle bidrar på hver sin måte og er like mye verdt, sier Sigve Brekke. Vis mer

E24 møter Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, over et Teamsmøte. Han forteller at ledelsestemaet engasjerer ham, og han deler derfor gledelig sine fire beste råd til unge ledere

1. Husk at folk er folk.

– Jeg har vært leder i mange ulike land og kulturer, og funnet ut at mennesker er de samme verden over. Vi liker å bli sett, vi liker å bli respektert, og vi liker å få et klapp på skulderen.

2. Bygg erfaring så tidlig som mulig

– Ledelse handler om å håndtere mellommenneskelige forhold. Det handler om å bygge team, en intern kultur og å få de ansatte til å jobbe på lag.

– Derfor vil jeg oppfordre unge til å oppsøke nye land og miljøer ved å for eksempel dra på utveksling under studietiden eller jobbe i utlandet. Slike erfaringer vil du ha stor nytte av som leder, og det er lurt å gjøre dette før du blir for etablert.

3. Ikke planlegg yrkeskarrieren din ned til hver minste detalj.

– Sørg heller for å gjøre en supergod jobb der du er slik at du blir lagt merke til. Når nye muligheter så byr seg, må du ta dem. Telenortoppen anbefaler å særlig å takke ja til muligheter som er utenfor komfortsonen.

– Det er slik du utvikler deg.

4. Vil du skinne, må du ha en jobb som får deg til å skinne.

Med det mener han at det er viktig å ta en jobb som du opplever som meningsfull.

– Steve Jobs sa «the only way to do great work is to love what you do.» Det tror jeg han har helt rett i, så mitt fjerde råd er å jobbe med noe som engasjerer deg.

XXL-sjefen: – Lær av Pippi!

Problematiser mindre: Dersom hun kunne reist tilbake i tid, ville Stine Trygg-Hauger rådet seg selv til å gruble mindre. Vis mer

Stine Trygg-Hauger er administrerende direktør i XXL og har tidligere vært norsk toppsjef for Clas Ohlson. Det beste karriererådet hun har fått, fikk hun som ung av sin onkel. Han sa «det du sår nå, høster du senere.» Det gjorde at Trygg-Hauger skaffet seg mye ulik arbeidserfaring som siden var svært nyttig å ha i jobben som leder.

I tillegg til rådet fra onkelen sin, deler Trygg-Hauger fem tips til unge ledere.

1. Vær nysgjerrig både på ulike avdelinger på egen arbeidsplass, på trender generelt og på menneskene rundt deg spesielt.

2. Vær rå i forberedelsene dine.

– Det er viktig å forberede seg godt. Når en CEO holder en strålende presentasjon av årsresultatet, kan du være sikker på at hun har øvd mye i forkant.

3. Velg sjefen din med omhu.

– Om du har muligheten til å velge sjef, anbefaler jeg å jobbe for noen som ser potensialet i deg og som vil utvikle deg ved å gi deg utfordrende arbeidsoppgaver.

4. Skap deg en heiagjeng du kan gå til når du trenger noen å sparre med eller noen til å «piffe deg opp.»

5. Si «ja» og anvend en Pippi-mentalitet.

– Når jeg tenker meg om, har jeg i stor grad bygget karrieren min ved å si ja til nye utfordringer og å ha en Pippi-mentalitet. Pippi sa «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert.»

Traaseths ti råd til unge ledere

Leverer resultater: Anita Traaseth mener at en god leder kjennetegnes blant annet ved at hen leverer resultater og hele tiden strekker seg selv og andre. Vis mer

Anita Krohn Traaseth har lang erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Hun gått gradene fra traineestilling i IBM til å bli første kvinnelige leder av Hewlett-Packard Norge, til toppleder i Innovasjon Norge.

Traaseth forteller at hun selv har fått gode råd av dyktige ledere og kolleger gjennom de siste 25 årene, og at det er disse hun nå gir videre:

1. Gå hele veien til topplederansvaret (spesielt kvinner).

2. Stå for noe, og ikke vær redd for å ville noe med lederansvaret.

3. Lever resultater, alltid – gjerne bedre enn man forventer.

4. Bruk mer tid på folk, mindre på Excel og rapportering.

5. Hold deg kontinuerlig oppdatert på hva som skjer i samfunnet og internasjonalt.

6. Kombiner praktisk erfaring med videreutdanning gjennom hele arbeidslivet.

7. Bli, når du som mest lyst har til å gi opp.

8. Ha minst en mentor.

9. Gjør noe mer enn å jobbe.

10. Hold kontakten med gode kolleger og relasjoner du treffer underveis.

På spørsmålet om hvilket råd hun ville gitt seg selv om hun kunne reise tilbake i tid, svarer hun «Gled deg!»

– Det er først og fremst særs givende å ta på seg ekstra ansvar og lederoppgaver i arbeidslivet, sier Traaseth.