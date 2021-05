Kampen om sommer- og deltidsjobber er blitt knallhard – Serina (19) danket ut over 800 søkere

Markedet for sommer- og deltidsjobber er blitt tøffere under corona. McDonalds har sett søkerbunkene øke med 20 prosent nasjonalt.

Serina Gauset (19) var en av over 800 søkere som kapret deltidsstilling på McDonalds før sommeren. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Det er hard kamp om jobbene, jeg var utrolig stressa. Så jeg øvde med mamma hjemme, sier Serina Gauset om jobbintervjuet hos McDonalds på Alnabru i Oslo.

19-åringen var blant 887 søkere som ønsket seg deltids- og sesongstillinger ved burgerrestauranten i år. Og hun var én av 17 som kapret jobben. Fra før jobber hun én dag i uken på Smoothie Exchange, men det ble for lite – etter et år med pandemi og friår ville hun jobbe mer, og i høyere tempo.

Med så mange om beinet, tok det tid før Gaupset fikk tilbakemelding.

– Jeg var ganske nervøs. Men så fikk jeg e-post om at jeg fikk jobben, da ble jeg veldig glad, sier den entusiastiske nyansatte, som akkurat har hatt sine første dager på jobben.

– Alle som jobber der tok meg godt imot, jeg føler det er veldig bra miljø, sier Gaupset.

Enorme søknadsbunker

Restauranten på Alnabru er ikke alene om stor pågang fra unge jobbsøkere. Ifølge restaurantkjeden har de sett en økning på omkring 20 prosent i søking til utlyste deltids- og sesongstillinger – og økningen gjelder over hele landet. Enkelte restauranter har fått over 1.000 søknader på disse utlysningene.

Les også Voksenpoengs jobbsøkeguide: Alt du må vite for å lande jobben

Gaupset tror det var avgjørende at hun virket engasjert, smilte og snakket mye på intervju, og at hun hadde tidligere erfaring fra klesbutikker og serveringssteder. Dessuten la hun ikke skjul på hvor mye hun ønsket seg jobben mens hun ventet på svar etter jobbintervjuet.

Serina Gauset tror det at hun greide å vise engasjement for jobben ble viktig for at hun ble ansatt etter jobbintervjuet i McDonalds. Vis mer byoutline Skjalg Bøhmer Vold

– Jeg sendte e-post og sa at jeg gledet meg til å høre fra dem. Hvis du bare lener deg tilbake og venter, så er det kanskje noen andre som sender de e-postene og får jobben, sier Gaupset.

Flere ledige jobber

McDonalds er trolig ikke den eneste arbeidsgiveren som opplever økt interesse for sommerjobber i år. På Finn.nos markedsplass for jobbannonser er det gjort 80.000 søk etter sommerjobb hittil i år – 30 prosent flere enn i 2019.

Samtidig er det også kommet flere stillinger enn i 2019, noe som kanskje kan være overraskende med tanke på at mange bransjer fortsatt har begrenset aktivitet på grunn av corona-restriksjoner.

– Det er mye jobber ute, definitivt. Men om det er match mellom stillingene som er ute og den kompetansen som er ledig, så tror jeg svaret er nei. Derfor er det stor kamp om sommerjobbene, eksempelvis.

Produktdirektør og jobbanalytiker Christopher Ringvold i Finn.no Vis mer byoutline Finn.no

Det sier produktdirektør og jobbanalytiker Christopher Ringvold i Finn.no. Han påpeker at høy arbeidsledighet fører til hardere kamp om deltidsstillinger som ikke krever mye formell kompetanse, og at det derfor blir ekstra mange om benet i dette segmentet.

– Mange tenker at det er en god vei inn i arbeidsmarkedet, noe det også er, sier Ringvold.

Les også Nok et rekordår for høyere utdanning

Foruten en utlysning av jobb som astronaut, er det jobbannonsen for jordbærplukkere i Valldal som har fått mest oppmerksomhet den siste uken, med over 6.000 besøkende. Ringvold påpeker at det å se seg om etter jobb i et større geografisk område kan øke sjansene for å lande sommer- eller deltidsjobb.

Dessuten råder han om å utvide søket etter jobb – ikke bare skrive «sommerjobb» i søkefeltet.

– Du kan søke etter nattevakter, deltidsstillinger, og stillinger innenfor spesifikke bransjer. Innenfor helse, for eksempel. Der er en bransje som går veldig bra og har et stort behov for deltidsansatte,

– Vis at du kan ta i et tak

Når mange arbeidsplasser, som barer og serveringssteder, er stengt ned på grunn av corona, blir det flere om benet for unge som søker deltidsjobber uten å ha rukket å opparbeide seg mye arbeidserfaring. Da blir det også desto vanskeligere å skille seg ut i en stor søknadsbunke.

Rekrutterer Lotte Gjørsvik i Avantgarde Search jobbet selv på McDonalds i syv år. Hun råder unge til å lese litt mellom linjene i stillingsutlysningene, og se hvilken erfaring man har som kanskje kan være relevant. Og det må ikke være helt åpenbar erfaring, som tidligere jobber.

– På steder der det lages mat, er det også gjerne mye rengjøring. Kanskje du har hjulpet til å vaske hjemme siden du var liten, eller hatt ansvar for å skifte dekk på bilen? Mange slike jobber er «hands on», så vis gjerne frem at du kan ta i et tak, sier hun.

Rekrutterer Lotte Gjørsvik råder unge til å tenke over hvilke erfaringer de har som kan vise at de har god arbeidskapasitet. Vis mer byoutline Victoria Bådstøe-Rognlien/Avantgarde Search

Gjørsvik trekker også frem at engasjement og arbeidskapasitet kan vises frem på flere måter enn å vise til tidligere arbeidserfaring. Det kan være alt fra pass av småsøsken til frivillige verv og initiativ privat.

– Det kan være smart å trekke frem prosjekter du har hatt på skolen, eller spesielle initiativer. Har du for eksempel tatt initiativ og organisert hyttetur for vennegjengen, kan det vise frem det lille ekstra som gjør at du skiller deg ut.

Rekruttereren peker også på at man bør bruke nettverket sitt for alt det er verdt, og man kan be venner og familiemedlemmer om å være på utkikk. Hun landet selv jobb på McDonalds ved at en venninne som jobbet der, anbefalte Gjørsvik.

– Det er smart å melke nettverket. Kjenner du noen som jobber et sted, spør om ledige jobber og om de kan hjelpe deg.