– Jeg er en veldig bekymret type

På jobb er hvilepulsen lav. På privaten er sjeføkonom Kjersti Haugland (43) en katastrofetenker som stadig bekymrer seg for at en tragedie skal inntreffe.

– Jeg er en veldig bekymret type – jeg er en katastrofetenker. Hver gang jeg setter meg inn i en bil tenker jeg på hvor farlig det egentlig er. Jeg ser ofte for meg at det skal begynne å brenne i huset mitt eller at jeg, eller noen i familien, skal bli rammet av alvorlig sykdom.