NetOnNet ansetter ny Norgessjef

Elekkronikkkjeden ansetter Trygve Hillesland som sjef for virksomheten i Norge.

Trygve Hillesland blir Norgessjef i NetOnNet.

Det opplyser NetOnNet i en melding.

Selskapet skriver at Trygve Hillesland, som har har over 20 års erfaring fra hjemmeelektronikkbransjen, er ansatt for styrke ledelsen.

NetOnNet ble i fjor kjøpt av nettkjempen Komplett i en milliardtransakasjon.

Hillesland har tidligere hatt sjefsstillinger i blant annet Elkjøp i Norge og Finland.

Han sier i en kommentar at han ser frem til å «videreutvikle NetOnNets posisjon på det norske markedet», mens NetOnNet-sjef Susanne Holmström trekker frem at Hillesland «har høy kunnskap både om hjemmeelektronikkbransjen og det norske markedet».

Hillesland starter i jobben 1. august.