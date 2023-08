Ledertalent: Tre feil markedsførere bør passe seg for

Hun har profilert alt fra symfonikonserter og musikkfestivaler til IT-tjenester. Kristine Grude Nesvik (32) advarer mot vanlige fallgruver i markedsføring.

TALENT FOR MARKEDSFØRING: Markedssjef Kristine Grude Nesvik i Upheads kom i fjor på topplisten over årets markedsførere i E24s Ledertalentene.

– Det er et sykt stort spenn i dette faget. Jeg har jobbet med alt fra Star Wars-samleobjekter til klassiske konsertbilletter og IT-tjenester.

Det forteller markedssjef Kristine Grude Nesvik, som nå har to år bak seg i IT-bedriften Upheads.

Etter snart ti års erfaring i bransjen har hun fått med seg noen lærdommer og identifisert noen fallgruver hun passer seg for.

Fra symfoniorkester til it-bedrift

– En nøkkel til å lykkes med markedsføring er å ha en genuin interesse for det du skal formidle, sier hun.

I flere år jobbet hun med markedsføring for Stavanger Konserthus og senere Stavanger Symfoniorkester.

Musikk har alltid stått hjertet hennes nært. Ved siden av jobb er hun fortsatt med på å drive musikkfestivalen Mablis i Stavanger.

Overgangen fra musikkbransjen til IT-bransjen var stor, medgir hun.

Mens oppdraget tidligere var å fylle setene på konserter, handler det nå om å hente inn langsiktige kontrakter som kan være verdt flere millioner.

MUSIKKENTUSIAST: Kristine Grude Nesvik står for presse, promo, foto og PR for musikkfestivalen Mablis.

Superheltene som ikke får takk

Å formidle budskapet fra en IT-bedrift fremsto for henne som en vanskeligere utfordring, men hun har funnet entusiasmen for det også.

– IT-medarbeiderne er superheltene som ofte ikke får noen takk. De er som vaskehjelpen som ingen legger merke til hvis alt er rent, sier hun, og forklarer:

– Kollegene mine sitter foran skjermene sine og stanser dataangrep som kan gi produksjonsstopp og milliarder i tapt omsetning, men du hører bare om tilfellene der det går galt, sier hun.

Hverdagen hennes i Upheads består av alt fra strategiarbeid og pressemeldinger til Google-annonser og innlegg i sosiale medier.

– Surrealistisk

I fjor havnet Nesvik på topplisten over årets beste markedsførere i E24s Ledertalentene.

– Det var litt surrealistisk. Her sitter man alene med markedsføring i en relativt ukjent bedrift i Sandnes og så får man en sånn beskjed. Det var veldig stas, jeg tar det med til de dagene jeg trenger det, sier hun.

Med en master i markedsføring fra Nederland og snart ti års fartstid i bransjen, har hun gjort seg mange erfaringer.

– Jobben er å berike og begeistre folk. Det handler om å lage en plass i hodet til forbrukerne, sier hun.

Tre fallgruver

Nesvik peker på tre fallgruver markedsførere bør passe seg for:

1. Ikke fokuser på stunt

Markedsførere kan bli for opptatt av å sette i gang enkeltkampanjer som skal gå viralt.

– Et enkelt stunt kan være glemt i morgen. Men hvis du er konsistent og gir et godt inntrykk over tid, bygger du relasjoner og får bedre resultater, sier hun.

2. Ikke bli for opphengt i tall

Det finnes i dag uendelig mange muligheter for å måle effekter av markedsføring, som hvor mange man når og kjøpsatferd. Det har også noen baksider, advarer Nesvik.

– Jeg elsker tall og målinger, men det er lett å se seg blind på. Tall kan tolkes på tusen måter og sier ikke alt om hvordan et budskap tas imot eller hva slags atferd det utløser. De kan også lett misbrukes i rapporter og mangle vesentlig kontekst når det blir lagt frem, sier hun.

Hun mener det er lett å bli for opphengt i tallene og glemme hverdagskreativiteten og de verdifulle ideene som dukker opp underveis.

3. Ikke jobb isolert

I en travel hverdag er det lett at markedsførere jobber for atskilt fra resten av virksomheten. Men for å lykkes er det ifølge Nesvik avgjørende å være tett på de som jobber direkte med produktet du skal selge.

– Den viktigste inspirasjonen min kommer ikke fra å følge trender i sosiale medier, men ved å bli med en it-konsulent ut på et oppdrag for å se hva de faktisk får til i praksis, sier hun.