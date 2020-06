Nav flyttet på over 500 ansatte: – Kunne ikke gjort noe annerledes

For å ta unna den enorme mengden permitteringer etter coronakrisen har Nav flyttet på over 500 ansatte og samtidig ansatt over 100 nye saksbehandlere. Til tross for lange behandlingstider sier Nav seg storfornøyd med eget omstillingsarbeid.

Coronasituasjonen har gitt ny arbeidshverdag for nyansatte Tanita Landgraf og omplasserte Martin Gustafson i Nav. Vis mer Ola Alsberg

Publisert: Publisert: 8. juni 2020 13:08

Kort tid etter regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge, begynte en stor omstillingsprosess hos etaten som skulle ivareta de mange arbeidstagerne som gikk en usikker fremtid i møte.

For å imøtekomme det store permitteringssjokket omplasserte Nav 546 ansatte fra andre avdelinger til å jobbe med coronarelaterte saker.

I tillegg har lønningslisten vokst med 110 nyansatte siden mars.

Tanita Landgraf er blant dem. Hun fullførte jusutdanningen ved juletider, og tidlig i mai startet hun med å behandle permitteringssøknader.

– Allerede etter to dagers intens opplæring var det i gang med å behandle søknader. Læringskurven har vært veldig bratt. Første uken trodde jeg det ikke skulle gå i det hele tatt, men nå etter en måned går det mye bedre, sier hun.

Før hun fikk saksbehandlerstillingen i Nav, hadde hun vært deltidspermittert fra klesbutikk-jobben i tre uker.

– Jeg hadde ikke sett for meg å gå fra å være permittert til å selv behandle permitteringssøknader, sier Landgraf.

Martin Gustafson gikk fra å arbeide med inkluderende arbeidsliv ved Arbeidslivssenteret i Oslo til å behandle dagpengesøknader på hjemmekontoret. Vis mer Ola Alsberg

– Stor omveltning

Nav-kollega Martin Gustafson jobbet inntil coronakrisen ved Arbeidslivssenteret i Oslo, men ble i slutten av mars satt til å bidra med å ta unna den enorme bunken dagpengesøknader.

– Omveltningen har vært stor fra den daglige rutinen før corona. Bare det å ikke kunne møtes på kontoret og være del av det gamle fellesskapet med kolleger har vært en stor forandring, sier Gustafson, som har hatt hjemmekontor siden mars.

– Man sitter langt unna en sosial krets og dagene blir lange. Den situasjonen vi befinner oss i nå er kanskje en situasjon mange Nav-brukere kjenner på til vanlig, mens det for oss er det unntakstilstand. Det er noe Nav kan lære av til fremtiden, sier han.

Lange ventetider

Søknadsprosessen for dagpenger ble forenklet i mars, med blant annet mindre krav om dokumentasjon enn før.

– Det har gjort det lettere for både oss saksbehandlere og lettere for brukerne. Heldigvis får vi nyansatte de mer enkle sakene, mens de mer erfarne tar seg av de kompliserte sakene, sier Landgraf.

I mai gikk Tanita Landgraf fra å være deltidspermittert til å selv behandle permitteringssøknader. Vis mer Ola Alsberg

Hun sier hun har fått større respekt for at behandlingen tar tid etter en måned som saksbehandler.

– Hadde jeg ikke jobbet her ville jeg helt sikkert være blant de frustrerte permitterte selv, og det er helt greit å være frustrert, men man bør samtidig vise forståelse for at det sitter menneske i andre enden også. Vi jobber så hardt vi kan, sier hun.

Onsdag manglet Nav fremdeles å behandle 230.000 søknader.

Les også Tiden etter corona: Vinnerne er dem med jobb og høy gjeld

Nesten 400.000 søknader

Siden 12. mars har over 400.000 dagpengesøknader kommet inn til Nav.

– Vi drukner ikke, men det er en stor haug som man tar ett lite spadetak av om gangen. Det er en trøst at haugen ikke lenger blir større, sier Gustafson.

Kunnskaps- og beredskapsdirektør Yngve Åsholt i Nav sier de var forberedt på en økning i søknadene, men at fasiten viste seg å være langt større enn ventet.

– De enorme mengdene søknader som har kommet inn, hadde vi ikke sett for oss. Vi hadde forventet mange permitteringer, men situasjonen er helt uten historisk sidestykke. Det eksploderte, sier han.

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav sier permitteringsbølgen har vært enorm. – Det eksploderte, sier han. Vis mer Nav/nyebilder.no

På etterskudd

På grunn av den store mengden permitteringer, har mange permitterte ventet i lang tid på å motta pengene de skulle fått fra Nav.

– Selv om vi jobber mer og raskere enn noen gang så vil vi aldri klare å behandle raskt nok, og folk går tom for penger. Det har vært veldig fortvilende, sier Åsholt.

– Derfor har vi fått på plass at man kan søke om forskudd på dagpengene. Vi får fremdeles kritikk for at det går for trengt og det er forståelig, men vi håper det bidrar. Nå jobber vi på spreng for å unna alle søknadene. Innen utgangen av juli håper vi å være à jour, sier han.

Les på E24+ (for abonnenter) Skal vi få gammel ledighet, bør det bli mer lønnsomt å jobbe

Alt kom likt

– Da coronakrisen inntraff var det tre store oppgaver som kom likt. Først måtte vi få til mange regelendringer for å kunne effektivisere, bedre støtteordningene og innføre helt nye ordninger. I løpet av kort tid kom det tolv vedtak i Stortinget.

Parallelt ble de aller fleste ansatte sendt på hjemmekontor, og avdelinger som dagpengesøknader og kontaktsenteret oppbemannet.

– Vi har bare to måter å ta unna flere søknader på. Øke antallet personer som jobber med saksbehandling og øke produktiviteten, altså hvor mange saker de kan behandle hver dag. Da er det viktig å ha folk som kjenner til regelverket, sier han.

– Det første vi gjorde var å styrke bemanningen med ansatte fra andre steder i NAV og pensjonister som har jobbet med dagpenger tidligere. I tillegg har vi midlertidig ansatt 110 personer. Det er nøye avveining mellom å ta inn nye uerfarne saksbehandlere og opprettholde produktiviteten. Det tror vi har gått veldig bra, sier Åsholt.

Les også SSB ser litt lysere på utsiktene, men spår fortsatt dyp coronakrise

– Kunne ikke gjort noe annerledes

Alt i alt er Åsholt fornøyd med hvordan etaten kunne håndtert permitteringsbølgen.

– Vi kunne ikke gjort noen store ting annerledes. Jeg vet ikke hva det skulle vært, sier Åsholt.

Nav-direktøren får støtte fra omplasserte Gustafson.

– Omstillingen gikk veldig greit. Det kom fort på plass gode løsninger og digitale verktøy fort. Jeg tror ikke Nav kunne gjort noe annerledes for oss ansatte, sier Gustafsen.

