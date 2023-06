Ny tipsfrist - E24 jakter ledertalenter

Tipsene strømmer inn til E24s kåring av årets ledertalenter. Nå forlenges fristen for å sende nominere kandidater til 17. august.

TIL TOPPS I FJOR: Juryleder Cathrine Foss Stene overrakte prisen for Årets ledertalent til Norden-sjef for Voi Christina Moe Gjerde ved fjorårets kåring.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

For femtende gang er E24 i gang med å kåre Årets ledertalent og vinnere av flere underkategorier.

Kandidatene vurderes av rekrutteringsselskapet MeyerHaugen og et knippe eksperter på ulike fagområder, før vinnerne utpekes av en egen Ledertalentene-jury.

Det er kommet inn flere hundre tips allerede, men det ønskes flere for å favne talenter fra hele landet og i alle sektorer.

– For å få inn flest mulig tips om spennende, unge ledertalenter vi bør ta en titt på, forlenges nå fristen for å nominere kandidater til over sommeren, sier sjefredaktør Lars Håkon Grønning i E24.

Ny frist for å tipse om kandidater til Årets ledertalent er 17. august. Du kan sende inn ditt tips her!