Lena tok grep da moren (59) ikke fikk jobb

Guro Marthinsen (59) søkte på mange stillinger som hun var kvalifisert for. Men ingen av søknadene ble besvart. Da fikk datteren nok og skrev en åpen søknad for moren på LinkedIn. – Jeg ville sette fingeren på et samfunnsproblem.

– At aldersdiskriminering foregår i Norge er ikke kun en påstand. Det kan godt dokumenteres, sier Kari Østerud, direktør ved Senter for seniorpolitikk.