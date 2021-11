BI-professor: – Vi må flørte mer på jobb

Nordmenn er redde for avvisning og er lettkrenkede. Det gjør at vi risikerer å gå glipp av en viktig ingrediens for økt trivsel og motivasjon på arbeidsplassen, mener BI-professor Øyvind Kvalnes.

FLØRTER PÅ JOBB: Professor Kvalnes anbefaler nordmenn å flørte mer på jobb. Her flørter BI-professoren med sin sjef Donatella De Paoli. Vis mer