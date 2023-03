FREMTIDENS ARBEIDSLIV: Student Olivia How ved Vancouver University of British Columbia diskuterer instrukser gitt til ChatGPT med hennes professor Dr. Patrick Pennefather. E24s Yrja Oftedahl mener AI-ferdigheter er viktig for fremtidens arbeidsliv.

ChatGPT: Kappløpet er i gang

De som mestrer de nye AI-tjenestene, mestrer fremtidens arbeidsliv.

Yrja Oftedahl Programleder og kommentator i E24

Som en virvelvind feide ChatGPT inn på verdensmarkedet.

Der Facebook brukte ti måneder, Netflix 3,5 år og Instagram to måneder på å nå én million brukere, brukte ChatGPT kun fem dager.

Siden lanseringen i november i fjor har chattetjenesten passert 100 millioner aktive månedlige brukere, og har skrevet seg inn i historien som den raskest voksende appen noensinne, ifølge Reuters.

Forrige uke annonserte OpenAI at de åpner opp for at ChatGPT kan integreres med tredjeparter. Det betyr at du om kort tid også vil kunne bruke funksjonen i andre apper og tjenester, som for eksempel Snapchat og Shopify.

Overraskelsen har lagt seg, og selv om kritikken rundt AI og chattetjenestene fortsetter, mener jeg det er på tide å ta innover seg alvoret. Det er store muligheter – og AI-tjenestene, de er kommet for å bli.

Vi må flytte fokus fra hvordan vi kan lure tjenestene, til hvordan vi faktisk bruker dem.

Og nei, det er ikke snakk om at ledergruppen på arbeidsplassen er de eneste som må forholde seg til dette – det er deg og meg, ja. Oss.

Flere yrker er usikre fremover, men det er de som mestrer AI-tjenestene som vil beholde jobbene sine på sikt. Det er ingen tvil om at vinnerne vil bli de som raskest klarer å implementere teknologien i sin egen arbeidshverdag.

Så – hvordan skal man da bruke ChatGPT og andre lignende generative AI-tjenester?

Du kan se på dem som en digital oversetter, din egen assistent eller drømmeansatt som du kan idémyldre med, eller som kan fikse mye av det tidkrevende og gjerne kjedelige arbeidet for deg.

Med andre ord – disse verktøyene er en drøm som går i oppfyllelse for alle som elsker effektivitet.

Og tenk, vi er bare helt i startfasen – modellene blir bedre og bedre for hver dag som går.

«Prompt engineering»

Det finnes per i dag et drøss av generative AI-tjenester som allerede nå kan hjelpe deg med det du måtte ha behov for. De kan brukes i alle yrker og bransjer.

Ønsker du å starte en bedrift? På få minutter kan du nå få hjelp til både markedsundersøkelse, budsjettering, logo og webside – eller få innhold til sosiale medier skreddersydd til ditt varemerke de neste tre månedene.

I ChatGPT kan du til og med spørre hva Steve Jobs eller Elon Musk potensielt ville tenkt om produktet du ønsker å lansere.

Det eneste du trenger å gjøre er å vite hva du vil ha, og hvordan du bruker tjenesten for å få det til.

«Prompt engineering», eller «effektiv instruksjonsutforming» om vi skal prøve å oversette til norsk, er et begrep det er verdt å merke seg, og en ferdighet å lære seg i en (mulig) overgangsfase, til maskinene potensielt kan fikse det meste eller alt selv, uten noen form for interaksjon med et menneske.

Helt enkelt handler prompt engineering om hva man skal mate de generative AI-tjenestene med, for å få optimalt resultat. Rett og slett kunsten å snakke med tjenesten.

Dess bedre du er til å stille forklarende, utdypende og konkrete spørsmål, jo mer verdifulle svar vil du få.

Altså: Kvaliteten på det du putter inn = resultatet du får ut.

Fra ansatt til leder

Inngangen til å få de gode svarene fra ChatGPT er å gi beskjed om hvilket mindset den skal møte deg med.

Det gjør du ved å starte instruksen med «I want you to act as ...» og legger til ønsket yrke, for eksempel regnskapsfører eller journalist, avhengig av om du trenger hjelp til et regnskap eller forfatte en artikkel.

Deretter må du være så spesifikk som mulig.

Alle ingrediensene og instruksene må være med for at kaken skal bli som du ønsker.

Deretter må du følge opp med relevante spørsmål og kanskje viktigst av alt; ha det gøy.

Tenk deg at du går fra å være ansatt til å bli leder. Med andre ord, du skal bli god til å gi instrukser og delegere oppgaver.

Nei, det er ikke komplisert. Bare ikke gi deg, det gjelder å fortsette til du har knekt koden.

Bruk noen timer på å leke med arbeidsoppgavene dine, og ved å studere andre nysgjerrige som tester generative AI-tjenester på TikTok.

Og dersom du ønsker en generell innføring i AI, skrev Tim Urban i en blogpost i 2015 som er like aktuell i dag.

Det er ingen tvil om at AI-tjenestene er kommet for å bli. Mestrer du dem, mestrer du fremtidens arbeidsliv.

Fremover er det kun fantasien som vil sette grenser. Og kappløpet, ja, det er i gang.

Og bare for ordens skyld: Denne kommentaren har jeg skrevet helt på egen hånd.

