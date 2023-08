Klarer du å si nei?

Prisen for å være grenseløs betales ofte med helse. Her er tre råd for å klare å sette grenser.

Geir Aker Har over ti års ledererfaring fra Forsvaret og er kjent som fenriken i reality-serien «Kompani Lauritzen».

Helt sjef Hver uke deler ledere og fagfolk erfaringer, innsikt og inspirasjon om karriere og ledelse. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning. Hver uke deler ledere og fagfolk erfaringer, innsikt og inspirasjon om karriere og ledelse. Teksten gir uttrykk for skribentens holdning.