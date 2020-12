BI beklager datafeil: Over 100 studenter må ta eksamen på nytt

Dataproblemer på hjemmeeksamen fører til at studentene må ta eksamen på nytt.

EKSAMENSTRØBBEL: Drøyt 100 BI-elever opplevde dataproblemer ved hjemmeeksamen, og må gjennomføre på ny.

Publisert: Publisert: 4. desember 2020 21:05

1800 BI-studenter skulle fredag eksamineres i emnet «Finansregnskap og regnskapsanalyse». Drøyt 100 av disse opplevde problemer med hjemmeeksamen, og fikk ikke levert.

Flere har henvendt seg til VG og tipset om hendelsen.

En feil gjorde at eksamensbesvarelsene ikke ble lagret underveis, og at enkelte ikke fikk levert i det digitale eksamensverktøyet skolen bruker. Problemet skyldes utfordringer knyttet til nettleser-feil eller nettverkstilkobling via VPN, opplyser skolen i en pressemelding.

– BI beklager dette.

Studentene det gjelder må nå ta eksamen på nytt. Ny eksamen skal gjennomføres en gang mellom 14. og 18. desember. Nøyaktig når blir klart innen onsdag neste uke.

