Effektiv på jobb: Her tar mange feil

Mange tror de sparer tid og ressurser på å fordele ansvar til hver enkelt. Men Sintef-forskning viser at oppgavene på arbeidsplassen kan løses på en enda mer effektiv måte.

Forskningen viser at de med klare roller og tydelig ansvar i et team presterer godt. Da er det lett å tenke at det er lurt å dele opp oppgavene og gi enkeltpersoner ansvaret for å løse dem. Lettere å følge opp er det også: «Når blir du ferdig med oppgaven din? Har du funnet ut av feilen?»

Nils Brede Moe Sjefforsker innen smidig organisering, teamarbeid og innovasjon ved Sintef

