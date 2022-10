Baksnakking: Dette kan du gjøre for et bedre arbeidsmiljø

– Vi baksnakker andre hele tiden, sier ekspert.

Kanskje har du opplevd det rundt lunsjbordet. Ubehaget av at kollegaen din snakker stygt om en som ikke er til stede. Kanskje du til og med bidrar i baksnakkingen – for hvor går egentlig grensen? Eller er det deg de snakker om, uten at du i det hele tatt vet det? Hva kan man egentlig gjøre? Eksperten gir svar.