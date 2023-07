Nicolai Tangen: – Unge mennesker som tar ansvar og viser lederskap er fremtiden vår

Oljefondet, Rema, Storebrand og Yara er blant de som har nominert flere kandidater til E24s kåring av Ledertalentene 2023.

Nicolai Tangen, daglig leder i Oljefondet, mener det er viktig å fremme kollegaer som utmerker seg som dyktige ledere og positive pådrivere.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Jakten på unge ledertalenter er i gang, og til høsten starter juryen sitt arbeid med å lage de ulike listene og til slutt kåre én vinner.

I mellomtiden har E24 tatt kontakt med bedrifter og virksomheter som tidligere har vært gode på å nominere unge ledertalenter for å høre hvorfor de synes det er viktig å tipse til Ledertalentene.

Kjenner du et ledertalent under 35 år? Nå kan du sende inn ditt tips til E24s Ledertalentene her. Fristen er 17. august!

Oppskrift for kollektiv suksess

Oljefondet har nominert flere kandidater til de ulike kategoriene i Ledertalentene 2023.

– Unge mennesker som tar ansvar og viser lederskap er fremtiden vår, sier toppsjef Nicolai Tangen til E24.

Tangen mener det er viktig å fremme kollegaer som utmerker seg som dyktige ledere og positive pådrivere.

– Ved å fremme slike kolleger, skaper vi en kultur som oppmuntrer til samarbeid, empati og sosialt ansvar, og det er en vinnende oppskrift for å fremme kollektiv suksess!

Per Åge Dahl er rektor på Rema-skolen. Han mener det er viktig å løfte frem de unge ledertalentene i Rema.

Å unne og beundre

Per Åge Dahl, rektor på Rema-skolen, forteller at de ønsker å løfte frem unge ledertalenter gjennom interne og eksterne kåringer som Ledertalentene i E24.

– I Rema 1000 er vi opptatt av å unne og beundre, derfor mener vi det er viktig å også løfte frem de unge ledertalentene i Rema 1000-butikker og på vårt servicekontor. Vi er avhengige av gode ledere.

Offentlig dialog om god ledelse

Tove Selnes, konserndirektør People i Storebrand, mener god ledelse er avgjørende for å lykkes med muligheter og utfordringer.

Tove Selnes er konserndirektør People i Storebrand. Hun mener at kåringer som E24s ledertalentene bidrar til en offentlig dialog om hva som er god ledelse.

Hun sier at «kåringer som E24s ledertalentene bidrar til en offentlig dialog om hva som er god ledelse».

– I Storebrand ser vi denne typen kåringer som en god anledning til å løfte frem noen av våre dyktige og inspirerende ledere. I tillegg er slike kåringer bra fordi det bidrar til en offentlig dialog om hva som er god ledelse, sier Tove Selnes.

Ledere spiller en viktig rolle

Jeanette Sandstad, VP HR i Yara, forteller at Yara er ledet av flere eksperter på ulike fagfelt, derfor er det viktig for dem at folk med ulik bakgrunn får utviklingsmuligheter.

– Vi er ikke bare opptatt av å oppnå gode resultater, men også hvordan disse resultatene oppnås. Lederne spiller en viktig rolle i dette, sier Sandstad.

Jeanette Sandstad er VP HR i Yara. Hun forteller til E24 at det er viktig for Yara at deres ledere og ansatte blir sett og hørt.

Sandstad uttrykker også at det er viktig at deres ledere og ansatte blir løftet frem gjennom kåringer som Ledertalentene.

– For oss er det viktig at våre ledere og ansatte blir sett og hørt for den verdiskapningen de bidrar med i Yara. Det er viktig for oss å rekruttere flere talenter, noe vi er helt avhengige av for å ivareta vår rolle som en verdensleder innen plantenæring.