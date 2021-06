Ole Martin Wold «Nå må du komme i gang, ellers tar jeg ideen»

Netthandel, influensere og rumpe: Get Inspired-gründer Silje Landevåg traff alle de riktige trendbølgene på veien mot omsetning i 400-millionersklassen.

– Pengesekken var tom. Motivasjonen var helt på bånn, jeg hadde begynt å søke jobber.

I 2010 sitter unge Silje Landevåg i en 60 kvadratmeters leilighet i Oslo og prøver å holde selskapet sitt flytende. Med egenkapital på 200.000 kroner har hun produsert en trenings-DVD med produksjonspris på rundt 80.000 kroner, som hun selger fra egen nettbutikk. Å lage en til vil ta et halvår med så lavt budsjett. Hun må selge noe annet til kundene sine.

Hun kjøper inn hjemmetreningsutstyr: Pilatesballer. Yogamatter. Treningsstrikker.

– Herregud, du skulle sett leiligheten min. Det kom to paller, og det er ganske store ting. Alle klesskapene mine måtte jeg bare ofre for disse mattene, forteller Landevåg i ukens episode av E24s podkast Voksenpoeng.

Gründerskole for å pynte på CV-en

Den traurige og blakke gründertilværelsen var jo ikke det hun egentlig skulle – ikke nå, i alle fall. Med foreldre som begge har bygget sin egen arbeidsplass, hadde Langevåg tenkt at det skulle hun kanskje også. En dag.

Men det var rene tilfeldigheter som førte til at hun ble gründer akkurat da. Egentlig skulle trønderen bli jurist – men karakterene matchet ikke ambisjonene. Det ble markedsføringsstudier ved BI og i Barcelona isteden. Hun fikk jobb i reklamebyrå, men det ble avviklet. Etter noen år som spansklærer på videregående skole, skjønte hun at hun trengte noe mer på CV-en. Slik endte hun opp med på gründerskolen ved Universitetet i Oslo, med tre måneder studietid i Shanghai.

– Jeg hadde jo lyst til å gründe etter hvert, men målet var å få jobb, sier Landevåg.

Timingen var laber – den nyutdannede Landevåg møtte finanskrisen og et påfølgende labert arbeidsmarked. Hun ble typisk nummer to i rekrutteringsprosessene hun var med i.

– Så jeg brukte tiden til å jobbe med en forretningsplan parallelt med å søke jobb.

Ideen om treningsvideoer fikk hun på gründerskolen – i Shanghai var treningsmulighetene dårlige. Trafikk og forurensing gjorde det vanskelig å løpe ute, og treningssentre var det langt mellom. Studentene trente til videoer på hotellrommet isteden. En grei treningsform, tenkte Landevåg.

– Men det må jo seriøst være noe «freshere» enn de Jane Fonda-videoene her på markedet.

Sammen med barndomskompiser som i dag driver eget produksjonsselskap, samt noen treningsinstruktører som figurerte foran kamera, satte hun i gang.

– Jeg syntes ideen var halvveis, men etter hvert som jeg hadde kommet ut i planen fikk jeg trua. Nok til at pappa sa «Hei, nå må du komme i gang, ellers tar jeg ideen».

Slo gjennom med rumpetights

Tilbake i 2010. To treningsvideoer er produsert uten videre kommersiell suksess. Leiligheten er full av treningsutstyr. Gründeren er klar for å gi opp. I 2011 gjør hun et siste forsøk: Treningsklær.

– jeg fikk kjøpe et utgående parti med varer fra Röhnisch som jeg kunne selge på januarsalg. Det selger naturligvis bra. Men det jeg så, var at da den nye kolleksjonen kom inn, var folk også sugne på nyheter. Da hadde jeg knekt den koden med gjensalg.

Også det store gjennombruddet var takket være treningstøyprodusenten Röhnisch. Landevåg ble den eneste i Norge som fikk inn den nye «shaping tightsen» deres – treningsbuksen som skulle gi «perfekt rumpe».

Landevåg blir noe brydd når hun forteller hva neste steg var. Hun tok bilder av seg selv i tightsen og fyrte av gårde en egenskrevet pressemelding til magasinet KK. Emnefelt: Tightsen som gir knallfin rumpe.

– Men det funket! 15 minutter etterpå var den førstesak på KK. Så linket de til meg, og da haglet bestillingene inn.

Nå begynte ballen for alvor å rulle for Landevåg og Get Inspired. Hun traff ikke bare perfekt på rumpetrenden og økende netthandel, men var også tidlig ute med å surfe på en da smått begynnende influenserbølge.

Hun hadde bestemt seg for at både hun selv og bedriften skulle være synlige på sosiale medier, og startet egen blogg. Men da Caroline Berg Eriksen som sto bak en av Norges den gang største blogger «Fotballfrue» tok kontakt, var Landevåg skeptisk. Hun visste ikke helt om «rosabloggene» var et segment hun skulle inn på.

– Så nevnte jeg det for en venninne, og så sier hun «Er du dum? Vet du hvor mange som leser bloggen og hvor flink den jenta er? Hva har du å tape på å prøve?». Så jeg inngikk et samarbeid, og det var jo 20-gangen tilbake, sier Landevåg.

«Jeg er gravid ...»

I tiden alt gikk trått hadde Landevåg bestemt seg for at nå fikk livet bare bli som det blir, og sluttet på p-pillene. Resultatet meldte seg akkurat da Get Inspired hadde fått rakettfart.

– For å være helt ærlig var det ikke gledestårer som kom akkurat da. Jeg ble litt fortvilet, for da var jeg i jobbmodus igjen – ikke i mammamodus.

Hun tenkte på om det i det hele tatt var mulig å få en baby samtidig som bedriften skulle bygges. En melding ble fyrt av til broren, som akkurat var hadde fullført graden sin på BI med en bacheloroppgave om Get Inspired: «Jeg er gravid ...».

– Så får jeg tilbake: «Hurra, jeg har fått jobb!».

Broren tok over som daglig leder, og det viste seg at det skulle gå helt fint å kombinere barn og gründerliv. Fra 2011 til i dag har Get Inspired vokst seg ut av Landevågs leilighet og inn i egne kontor- og fabrikklokaler med 70 ansatte. Ting er ikke lenger særlig oppstartspreget, prosedyrer er på plass. Landevåg har ikke like frie tøyler – bomkjøpet hvor hun tok et digert parti gummistøvler med tyggegummilukt og sløyfe som lå på lager i årevis, ville ikke skjedd i dag, mener hun.

– Burde nyte det

Sakte, men sikkert kjente gründeren selv at hun var klar for friere tøyler og å gi bitte litt slipp på nettbutikken sin.

– Jeg er en gründertype, så jeg begynte å kjede meg litt da ting gikk veldig bra. Egentlig burde jeg nyte det, men jeg er ikke skrudd sammen sånn, sier Landevåg.

Da sjansen bød seg, solgte hun en større bit av selskapet til investeringsselskapet Salvesen & Thams – og brukte delene av gevinsten til å kjøpe seg inn i investeringsselskapet. Akkurat nå jobber hun med utvikling av Jordbærpikene, et av investeringsselskapets største aksjonærposter.

Det betyr på ingen måte at hun skal miste synet av sin egen bedrift, eller planene videre for eget imperium. Det skal bygges videre – og bli stort. Det er i alle fall visjonen, forteller Landevåg. Hun er inspirert av Petter Stordalen, og hvordan han har bygget seg opp en stor portefølje under morselskapet Strawberry.

– Jeg synes det er spennende å tenke sånn, at man etter hvert kan ha ulike selskap under én paraply. Jeg kommer ikke bare til å jobbe med økonomiske investeringer, jeg må ha inn ting som er gøy å jobbe med. Jeg har lyst til at vi skal bli det råeste teamet i Norge.

