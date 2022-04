Foodorasjefen: – Det var en aha-opplevelse for meg

Elisabeth Marie Myhre (34) har ledet Foodora gjennom hypervekst og store endringer de siste årene. Noen lærdommer står igjen som ekstra viktige.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Ledertalentene 2021 For 13. gang skal E24 kåre årets ledertalent i norsk næringsliv. Mandag 25. april kårer E24 Norges fremste ledertalenter, med Nicolai Tangen, Jan Christian Vestre og Emilie Stordalen på scenen.

Prisutdelingen følger du på E24.no I samarbeid med

– Vi har vært gjennom en hypervekst. Vi har skalert opp enormt og i tillegg begynt å tilby helt nye tjenester, sier daglig leder Elisabeth Marie Myhre i Foodora.

Pandemien traff Norge få måneder etter at hun tok over som toppsjef i oktober 2019. Da kafeer og restauranter måtte stenge dørene, eksploderte etterspørselen etter matlevering på døren.

– Det var en enorm mulighet for oss, som vi bare måtte gripe, sier Myhre.

Nå leder hun seks ganger så mange sykkelbud og andre medarbeidere som da hun startet for to og et halvt år siden.

Myhre når til topps i kategorien Årets organisasjonsutvikler i E24s kåring Ledertalentene.

Se hele ti på topplista for Årets organisasjonsutvikler nederst i saken.

Hovedkåringen av «Årets Ledertalent» går av stabelen mandag 25. april. E24 vil i dagene som kommer, avsløre hvem som vinner de ulike kategoriene.

– Vi har skalert opp enormt og i tillegg begynt å tilby helt nye tjenester, forteller Myhre.

Hypervekst

– Alt av rutiner løp litt løpsk en periode. Vi hadde rett og slett ikke tid til å få det på plass fortløpende, forteller hun.

Å gjennomføre den voldsomme oppskaleringen med hele administrasjonen på hjemmekontor satte organisasjonen på prøve, fortalte Myhre til E24 i desember. De har også startet med hjemlevering av dagligvarer gjennom tjenesten Foodora Market.

– Det har vært en unntakstilstand under pandemien, der det å håndtere en ekstrem vekst har blitt prioritert over alt annet, sier hun.

Nå er de over i en ny fase.

– Fremover nå blir det veldig viktig å bygge rutiner og organisasjonskultur, sier hun.

Foodoras vekst under Myhres ledelse 2019 45 ansatte i administrasjonen

800 bud

Levering i 5 norske byer

Omsetning: 141 millioner kroner 2022 320 ansatte i administrasjonen

4500 bud

180 ansatte dagligvarekjeden i Foodora market

Levering i 24 norske byer

Omsetning: 333 millioner kroner (2020) Kilde: Foodora Vis mer

Aha-opplevelse

Kommunikasjon med de ansatte har vært høyt prioritert for Myhre. Men hun medgir at det ikke alltid er så lett.

– Da jeg selv havnet i lederrollen merket jeg hvor vanskelig det er å gi tilstrekkelig informasjon til de ansatte, selv når intensjonen er den beste. Det var en aha-opplevelse for meg, sier hun.

– Fremover nå blir det veldig viktig å bygge rutiner og organisasjonskultur, sier Myhre.

Ekstra viktig mener hun det er når det skal gjøres store endringer i organisasjonen.

– Du får ikke de ansatte med på store endringer hvis ikke de forstår hvorfor det skjer. Det er krevende, men veldig viktig, sier hun.

To lærdommer

– Hva har du lært om å lede en organisasjon i sterk endring og vekst?

– Vær åpen med organisasjonen, men ikke vær for bastant om planene fremover. Det er viktig å være ærlig på at planer kan endre seg, da er de ansatte mer innstilt på å snu seg rundt.

– For å holde farten og sørge for at ting skjer har jeg måttet lære meg å slippe kontrollen litt, sier Myhre.

Hun nevner en lærdom til:

– Det er utrolig viktig å ta rekruttering på alvor og få på plass flinke folk dedikert til rekruttering. Jeg ser i ettertid at vi gjerne kunne gjort det tidligere, for å sikre at alt ble riktig fra starten, sier hun.

Myhres egen lederrolle har endret seg etter hvert som selskapet har blitt større. Det er ikke lengre tid til å gå inn i alt.

– For å holde farten og sørge for at ting skjer har jeg måttet lære meg å slippe kontrollen litt, sier hun.

Elisabeth Marie Myhre (34), daglig leder i Foodora Forretningsutvikler i Orkla (2016–2019)

Konsulent i Bain & company (2012–13)

Siviløkonom innenfor finans ved NHH (2008–2013)

Sjøforsvaret (2006–2008) Vis mer

Ung som leder

Myhre fikk sin første lederopplæring og -erfaring allerede som 19-åring i Sjøforsvaret. Til tider har hun opplevd det som krevende å være ung i lederrollen.

– Her kommer liksom en lav, ung jente og skal overbevise folk med tyve år lenger fartstid enn meg selv, sier hun.

Når den følelsen kommer, minner hun seg selv på et råd hun fikk fra en tidligere leder hun hadde:

– Han ba meg bare slutte å tenke på det med alderen, og bare stole på at det jeg leverer vil tale for seg selv, sier hun.

Måtte bygge tillit

Allerede før pandemien ble Myhres lederskap i Foodora satt på prøve. Hennes første dag på jobb var sykkelbudene tilbake etter en fem uker lang streik. De hadde streiket for å få tariffavtale, og konfliktnivået var høyt.

Det ble Myhres jobb å sette avtalen ut i live og bygge opp igjen tilliten mellom ledelsen og de ansatte.

– Målet mitt da jeg startet var å få selskapet til å vokse, bygge organisasjonen og skape en god arbeidsplass, forteller hun.

Hun har lagt vekt på å møte de tillitsvalgte hyppig og opplever at kontakten er god.

Mens Wolt og andre selskaper innenfor den såkalte «plattformøkonomien» bare benytter frilansere, tilbyr Foodora sykkelbudene som ønsker det å bli ansatt i selskapet og inngå i tariffavtalen.

– Det er utrolig viktig å ta rekruttering på alvor, sier Myhre.

De tillitsvalgte i selskapet bekrefter at de har tett kontakt.

– Det er ting vi er uenige om, men jeg vil si det er en usedvanlig god dialog, sammenlignet med andre firmaer i transport og logistikk, sier Paul Olai-Olssen.

Han var klubbleder under streiken og er nå sekretær i klubben og deltidsansatt i Oslo Transportarbeiderforening.

– Tariffavtalen er en brobygger mellom ledelsen og de ansatte, det har Elisabeth skjønt. Hun har fulgt opp den på en klok og fornuftig måte, sier han.

– Det er kjempegøy å bli tildelt denne prisen, spesielt at det er innenfor organisasjonsutvikling, som jeg virkelig brenner for, sier Myhre.

Derfor vinner Myhre kategorien for årets organisasjonsutvikler Her er juryens begrunnelse: «Det er lett å la seg imponere av Elisabeth Marie Myhres karriere, helt fra hun gikk ut fra Handelshøyskolen og begynte som konsulent i Bain & Company. Men det er det hun har fått til som daglig leder av Foodora Norge, en jobb hun tiltrådte bare måneder før pandemien traff Norge, det står aller størst respekt av. Ikke bare er Foodoras forretningsmodell tett knyttet til nye og til dels disruptive forbruksvaner, som ble kritiske for mange av oss under pandemien. Selskapets struktur og organisasjon har funnet sin form i den norske arbeidslivsmodellen under Elisabeth Maries ledelse, til inspirasjon for andre selskaper som tilhører den nye økonomien. Hennes lederskap beskrives som tydelig og ambisiøst, samtidig som hun evner å skape en kultur som er åpen og inkluderende. Og hun har levert fantastiske resultater!» Vis mer

Tar imot med ærefrykt

Når E24s arrangement Ledertalentene går av stabelen mandag 25. april utropes Myhre vinner av kategorien «Årets organisasjonsutvikler».

– Det er kjempegøy å bli tildelt denne prisen, spesielt at det er innenfor organisasjonsutvikling, som jeg virkelig brenner for, sier Myhre, men legger til:

– Det er likevel med en viss ærefrykt jeg tar imot. Vi er et stort lag som står bak dette, og vi er på langt nær ferdig med å utvikle organisasjonen vår. Vi skal fortsette å bygge og utvikle oss, sier hun.