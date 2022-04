Gründer-duo skal hente millioner til «Netflix for klær»

Rebecca Sjølie var litt for glad i å shoppe, men på geologistudiene i Australia endret alt seg. Nå vil hun endre klesbransjen: - Ble mye mer bevisst på eget forbruk

Lisa Ribesen og Rebecca Sjølie er gründere av ReLi - et konsept hvor de leier ut dyre designerklær.

Lykkeland-Malene om ny klestrend: - Helt topp å kunne leie et antrekk i stedet for å kjøpe et nytt hver gang